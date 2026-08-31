رئیس محیط زیست گیلانغرب: شکارچیان غیرمجاز در شیاکوه متوقف شدند

کیانوش خدامرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پایش مستمر زیستگاههای حساس شهرستان گیلانغرب، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست طی گشت و کنترلهای شبانهروزی در منطقه شکار و تیراندازی ممنوع شیاکوه در محدوده خرسهلان، موفق به شناسایی یک اکیپ شکارچی غیرمجاز شدند.
وی افزود: این اکیپ با در اختیار داشتن تجهیزات غیرقانونی قصد آسیب به گونههای جانوری منطقه را داشت که با هوشیاری محیطبانان و انجام اقدامات پیشگیرانه، پیش از هرگونه شکار متوقف شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گیلانغرب گفت: تمامی ادوات شکار این متخلفان شامل سلاح و سایر تجهیزات، کشف و ضبط شده و پرونده آنها برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
شیاکوه و زلهزرد از زیستگاههای راهبردی کرمانشاه هستند
خدامرادی با اشاره به اهمیت علمی و اکولوژیک مناطق تحت مدیریت محیط زیست شهرستان اظهار کرد: پناهگاه حیاتوحش زلهزرد و منطقه شکار و تیراندازی ممنوع شیاکوه از اکوسیستمهای استراتژیک استان کرمانشاه محسوب میشوند.
وی افزود: تنوع زیستی موجود در این مناطق به عنوان سرمایه بیولوژیک منطقه، نقش مهمی در افزایش تابآوری اکولوژیک در برابر تغییرات اقلیمی دارد و حفاظت از این زیستگاهها ضروری است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گیلانغرب خاطرنشان کرد: هرگونه فعالیت شکار غیرمجاز، تعادل در زنجیره غذایی این زیستگاهها را برهم زده و پایداری جمعیت گونههای شاخص را با تهدید جدی مواجه میکند.
درخواست محیط زیست از مردم برای گزارش تخلفات
خدامرادی در پایان ضمن قدردانی از همراهی دوستداران محیط زیست گفت: از عموم همشهریان و جوامع محلی درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.
وی تأکید کرد: حراست از انفال الهی نیازمند مشارکت عمومی است و محیط زیست شهرستان گیلانغرب با هرگونه تعدی به حیاتوحش منطقه مماشات نخواهد کرد.
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