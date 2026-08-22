به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اقدامات این سازمان برای تحقق اهداف دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه تأمین مسکن حمایتی، گفت: بیش از ۵۳ هزار هکتار زمین در مراحل مختلف تأمین، در حوزه شهری و شهرکهای مسکونی دولتی شناسایی شده است.
وی افزود: یکی از اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن در راستای پاسخ به دغدغههای وزیر راه و شهرسازی و اجرای قانون، آمادهسازی اراضی پیش از بهرهبرداری از واحدهای مسکونی است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: در حال حاضر یک هزار و ۸۲۲ پروژه آمادهسازی در شهرکها و شهرهای مختلف کشور در دست اجراست که هدف از اجرای آنها، تفکیک صحیح اراضی و احداث معابر است.
وی از فعال بودن تمامی پروژههای آمادهسازی سازمان ملی زمین و مسکن در سراسر کشور خبر داد و تأکید کرد: حتی در زمان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، پروژههای سازمان در سراسر کشور بهصورت ویژه فعال بودند و هیچگونه تعطیلی در روند اجرای آنها ایجاد نشد.
نبیان تصریح کرد: اعضای هیئتمدیره و معاونان سازمان ملی زمین و مسکن نیز پیگیریهای ویژهای برای استمرار فعالیت پروژهها داشتند و با انجام بازدیدهای متعدد از پروژهها در سراسر کشور، تلاش کردند روند اجرای آنها با وقفه مواجه نشود.
وی با تشریح مراحل آمادهسازی اراضی گفت: علاوه بر آمادهسازی اراضی که شامل اجرای معابر، تفکیک اراضی و تحصیل بر و کف برای آغاز عملیات ساختوساز است، روسازی معابر و اجرای آسفالت نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: روسازی معابر پس از تأمین زیرساختهایی مانند آب و برق پروژههای مسکونی انجام میشود، چراکه پس از ایجاد زیرساختها، عملیات آسفالت در قالب تأمین قیر از منابع دولتی در دستور کار قرار میگیرد؛ این عملیات عمدتاً با همکاری شهرداریها و نهادهای انقلابی از جمله بنیاد مسکن انجام میشود.
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