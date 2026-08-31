برپایی ۱۷۰ مراسم عقد در حرم بانوی کرامت در شب میلاد پیامبر رحمت

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق عقد حرم مطهر بانوی کرامت (س) به عنوان مکانی متبرک، فرصتی ویژه برای زوجهای جوانی فراهم آورد تا پیوند مقدس زندگی مشترک خود را در سایه عنایات اهلبیت (ع) آغاز کنند. استقبال گسترده از این سنت حسنه، گواه اهمیت و معنویت فضای حرم در آیینهای نکاح است.
علاقهمندان به برگزاری مراسم عقد در حرم مطهر بانوی کرامت (س) میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی fatemi.amfm.ir/wed نسبت به ثبتنام و رزرو نوبت اقدام نمایند. همچنین، از طریق پرتال جامع آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) و با کلیک بر روی گزینه «پیوند آسمانی» در بخش پرتالها، امکان دسترسی به سامانه ثبتنام اتاق عقد فراهم است.
برای تکمیل فرآیند ثبتنام اتاق عقد، همراه داشتن مجموعهای از مدارک الزامی است که این مدارک شامل تصویر جواب آزمایشهای مربوطه، تصویر فرم تکمیل شده رزرو نوبت که قابل دانلود از سایت است، تصویر صفحه دوم شناسنامه زوجین و در صورت ازدواج مجدد عروس، تصویر طلاقنامه یا گواهی فوت همسر پیشین میباشد.
شرایط استفاده و زمانبندی رزرو اتاق عقد
شرایط استفاده از اتاق عقد حرم مطهر، بر نظم و احترام به فضای معنوی آستان مقدس تأکید دارد. حضور بهموقع و خروج طبق زمانبندی تعیین شده، همراه داشتن حداکثر ۱۰ نفر همراه به غیر از زوجین و پرهیز از پذیرایی از مهمانان و زائران در این مجموعه، از جمله ضوابطی است که زائران و زوجهای جوان باید رعایت نمایند.
در صورت وجود ظرفیت خالی، امکان رزرو نوبت برای ۱۰ روز آینده وجود خواهد داشت. پس از تکمیل اطلاعات در سامانه ثبتنام اتاق عقد، پیامی مبنی بر ثبت و رزرو قطعی زمان عقد به شماره تلفن متقاضی از طریق سرشماره ۳۰۰۰۱۱۲۲ ارسال خواهد شد.
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