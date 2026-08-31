نخستین حسگر رصد قند خون و کتون مجوز FDA گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) نخستین حسگر پوشیدنی را تأیید کرده است که بهطور مداوم «کتونها» یا مواد شیمیایی را که بدن هنگام سوزاندن چربی بهجای قند برای دستیابی به سوخت تولید میکند، تحت نظر میگیرد. همچنین این نخستین دستگاه به حساب میآید که کتونها و قند خون را بهطور همزمان رصد میکند.
هنگامی که سطح کتونها بهشدت بالا میرود، ممکن است به کتواسیدوز دیابتی یا DKA منجر شود. انجمن دیابت آمریکا هشدار داده است که DKA ممکن است ظرف چند ساعت بدتر شود و در صورت درماننشدن، تهدیدی برای جان فرد باشد.
بیشتر اوقات، نشانههای اولیه آن ممکن است با ویروس گوارشی یا دیگر عفونتهای رایج اشتباه گرفته شود و همین امر درمان را به تأخیر میاندازد. علاوه بر آن، بیشتر افراد ابزار سنجش کتون خون در خانه ندارند.
میشل تارور، مدیر مرکز دستگاهها و سلامت رادیولوژیکی FDA، در اینباره میگوید: «دانستن اینکه سطح کتون در حال افزایش است و دسترسی به اطلاعات بهروز در تمام اوقات، ممکن است تفاوتی میان درمان زودهنگام و یک شرایط اورژانسی که جان انسان را تهدید میکند، ایجاد کند.»
حسگر مذکور، Libre Due 10Day، به پوست میچسبد و علاوه بر کتون، میزان گلوکز موجود در مایع زیر سطح پوست را در هر دقیقه، بهصورت شبانهروزی، اندازهگیری میکند. خوانشها بهطور بیسیم به یک اپلیکیشن موبایل منتقل میشوند که سطح فعلی شاخص مورد نظر و همچنین روند نوسان آن را نشان میدهد. هنگامی که میزان کتونها به سطح نگرانکنندهای برسد، این اپلیکیشن هشدار میدهد.
تا به امروز، افراد باید کتونها را بهطور جداگانه با آزمایش خون یا ادرار اندازهگیری میکردند. این آزمایشها وضعیت کتونها را در یک لحظه مشخص نشان میدهند و نمیتوانند مشخص کنند که سطح این ماده در حال افزایش یا کاهش است.
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