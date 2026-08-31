بازوند: ۲۲ کیلومتر تا تکمیل بزرگراه رامهرمز - بهبهان باقی مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از بهره‌برداری چند پروژه راهسازی در استان خوزستان و افتتاح ۱۲.۵ کیلومتر از محور رامهرمز - بهبهان خبر داد و گفت: این مسیر یکی از شریان‌های مهم ارتباطی استان خوزستان است که ارتباط این استان با استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و فارس را برقرار می‌کند و نقش مهمی در جابه‌جایی بار و مسافر و اتصال مناطق شرقی و غربی خوزستان دارد.

وی با اشاره به حجم بالای تردد در محور رامهرمز - بهبهان افزود: با توجه به حجم قابل توجه تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین و نقش این محور در شبکه ترانزیتی منطقه، چهارخطه کردن آن از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند ظرفیت عبوری مسیر را افزایش داده و تردد را روان‌تر کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: چهارخطه شدن این محور علاوه بر ارتقای ایمنی تردد، موجب کاهش زمان سفر و کاهش سوانح جاده‌ای خواهد شد و دسترسی به مناطق روستایی و واحدهای صنعتی پیرامون مسیر را نیز تسهیل می‌کند.

وی با اشاره به مشخصات این پروژه گفت: محور رامهرمز - بهبهان در مجموع حدود ۱۱۰ کیلومتر طول دارد که با بهره‌برداری از ۱۲.۵ کیلومتر این مسیر، ۸۸ کیلومتر از محور به صورت چهارخطه تکمیل خواهد شد. برای تکمیل بخش باقی‌مانده نیز عملیات اجرایی در قالب چهار پروژه در دست اجرا است.

بازوند ادامه داد: حدود ۲۲ کیلومتر از این محور باقی مانده است که عملیات اجرایی آن توسط پیمانکاران دیگر در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم در کمتر از یک سال آینده این بخش را نیز تکمیل کنیم تا کل مسیر به صورت بزرگراه در دسترس هموطنان قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت ساخت درباره میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای قطعه ۱۲.۵ کیلومتری محور رامهرمز - بهبهان اظهار کرد: برای اجرای این قطعه تاکنون حدود ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است، در حالی که اگر هزینه ساخت آن با قیمت روز محاسبه شود، ارزش اجرای پروژه حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

وی در پایان درباره مشخصات فنی این قطعه نیز خاطرنشان کرد: در این پروژه چهار دستگاه پل بزرگ با مجموع طول ۴۸۰ متر و ۶۸ دستگاه پل کوچک با مجموع طول ۲۰۴ متر احداث شده است.