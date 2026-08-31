نظارت سختگیرانه بر واگذاری اراضی ملی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یارانپور روز دوشنبه در برنامه رادیویی «همولاتی»، با تشریح سیاستهای مدیریت امور اراضی در زمینه قراردادهای واگذاری اظهار کرد: واگذاری اراضی دولتی به متقاضیان، امتیازی برای تملک زمین نیست، بلکه قراردادی مشروط با هدف تحقق تولید است.
وی افزود: معیار سازمان جهاد کشاورزی برای سنجش اعتبار قراردادهای واگذاری، اجرای دقیق طرح توجیهی و پایبندی متقاضی به تعهدات عملیاتی است که هنگام انعقاد قرارداد پذیرفته است.
اجرای طرح مصوب، شرط تداوم واگذاری
معاون اداره واگذاری مدیریت امور اراضی لرستان با تأکید بر ضرورت انطباق اجرای پروژهها با طرحهای مصوب، گفت: هرگونه فاصله میان طرح مصوب و واقعیت میدانی، به عنوان انحراف از قرارداد تلقی میشود.
یارانپور ادامه داد: بسیاری از متقاضیان هنگام دریافت زمین متعهد میشوند پروژههایی مانند واحدهای پرورش دام و طیور، گلخانهها یا صنایع تبدیلی را با ظرفیت مشخص اجرا کنند.
وی تصریح کرد: هدف هیئتهای نظارت، پایش مستمر همین تعهدات است و اگر سرمایهگذاری متعهد شده باشد در مدت مشخص ظرفیت معینی از تولید را ایجاد کند، در بازدیدهای میدانی دقیقاً همان خروجی مورد مطالبه قرار میگیرد.
معاون اداره واگذاری مدیریت امور اراضی لرستان خاطرنشان کرد: هرگونه تأخیر غیرموجه، توقف طولانیمدت عملیات اجرایی یا کاهش خودسرانه ظرفیتهای طرح مصوب، مستقیماً انحراف از قرارداد محسوب میشود.
پایش مستمر پروژههای واگذار شده
یارانپور با تشریح فرآیند نظارت بر طرحهای واگذاری، اظهار کرد: مدیریت امور اراضی به دنبال راستیآزمایی مستمر است و بازرسان این مدیریت در بازدیدهای دورهای، پیشرفت فیزیکی پروژهها را با زمانبندی مندرج در طرح توجیهی تطبیق میدهند.
وی افزود: در صورتی که پروژهای در مرحلهای دچار وقفه شود، مدیریت امور اراضی منتظر نمیماند تا فرصتهای سرمایهگذاری در استان برای مدت طولانی معطل بماند.
با واگذاریهای غیرفعال مماشات نمیکنیم
معاون اداره واگذاری مدیریت امور اراضی لرستان با هشدار به متقاضیانی که رویکرد غیرفعال در اجرای طرح دارند، گفت: یکی از چالشهای موجود، انحراف در مسیر اجرای طرح است؛ به این معنا که سرمایهگذار زمین را تحویل میگیرد اما به جای تکمیل زنجیره تولید مطابق طرح، پروژه را به شکل ناقص رها میکند تا زمین همچنان در اختیار او باقی بماند.
یارانپور تأکید کرد: چنین عملکردی انحراف از تعهدات محسوب میشود و با آن مماشات نخواهیم کرد.
وی افزود: طرحی که در قرارداد ذکر شده باید با همان مشخصات فنی و اقتصادی اجرا و به بهرهبرداری برسد و نمیتوان پس از دریافت زمین، مشخصات یا ظرفیت پروژه را به صورت خودسرانه تغییر داد.
حمایت از تولیدکنندگان واقعی
معاون اداره واگذاری مدیریت امور اراضی لرستان با بیان اینکه هدف این اداره ایجاد مانع در مسیر تولید نیست، گفت: سیاست ما بسترسازی برای فعالیت تولیدکنندگان واقعی است.
یارانپور ادامه داد: زمانی که طرحی از مسیر تعیینشده خارج میشود و زمین بازپس گرفته میشود، این فرصت برای متقاضیان توانمندی که در صف انتظار قرار دارند، فراهم خواهد شد.
وی تأکید کرد: از متقاضیانی که با جدیت به تعهدات خود عمل میکنند و طرحهایشان را مطابق نقشه راه و زمانبندی مصوب پیش میبرند، حمایت کامل خواهیم کرد و فرآیندهای اداری را برای این گروه تسهیل میکنیم.
یارانپور خاطرنشان کرد: هدف نهایی مدیریت امور اراضی، استفاده مؤثر از ظرفیت اراضی ملی در جهت تولید، اشتغال و سرمایهگذاری است و زمین باید در اختیار افرادی قرار گیرد که توان و اراده لازم برای اجرای واقعی طرحهای تولیدی را دارند.
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