به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ "محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل مخابراتی در سطح شهرستان اسفراین، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و بازبینی دوربین‌های مداربسته، سارق سابقه‌دار را شناسایی و دستگیر کردند، افزود: متهم در تحقیقات پلیسی به ۳ فقره سرقت سیم و کابل‌های مخابراتی در سطح شهرستان اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.