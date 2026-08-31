به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ "محمدرضا قائمینژاد اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل مخابراتی در سطح شهرستان اسفراین، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۱ قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و بازبینی دوربینهای مداربسته، سارق سابقهدار را شناسایی و دستگیر کردند، افزود: متهم در تحقیقات پلیسی به ۳ فقره سرقت سیم و کابلهای مخابراتی در سطح شهرستان اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
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