یونان یک سامانه پاتریوت را به کرت منتقل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، یونان در پی افزایش تنش میان ایران، آمریکا و اسرائیل، برای مقابله با تهدیدهای احتمالی علیه زیرساخت‌های حیاتی و مراکز نظامی، اقدامات دفاعی خود را افزایش داده است.

ارتش یونان یک سامانه پاتریوت را به همراه تجهیزات و نیروهای مربوطه از جزیره کارپاتوس به جزیره کرت منتقل می‌کند تا دفاع از منطقه راهبردی خلیج سودا تقویت شود. انتقال این سامانه از ساعات شب آغاز شده و رسانه‌های یونانی اعلام کرده‌اند که عملیات ظرف چند ساعت تکمیل خواهد شد.

این اقدام در حالی صورت گرفته که ارتش یونان پس از تهدید مقام‌های ایرانی علیه پایگاه‌های آمریکا در اروپا، در وضعیت آماده‌باش قرار دارد.

روزنامه کاتیمرینی گزارش داده است که مقام‌های یونانی احتمال می‌دهند در صورت از سرگیری جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل، مقرها و سامانه‌های ناتو در اروپا هدف حملات ایران قرار گیرند.

بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی ناتو، ایران تعداد قابل‌توجهی موشک بالستیک با برد بیش از ۲ هزار کیلومتر در اختیار دارد که می‌تواند برخی اهداف در جنوب‌شرقی اروپا را در برد خود قرار دهد.