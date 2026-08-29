اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم، مأموران انتظامی شهرستان میانه طی ۴۸ ساعت گذشته با اجرای طرح هدفمند و انجام اقدامات انتظامی و عملیاتی، موفق به کشف ۵ فقره انواع سرقت و دستگیری ۳ سارق شدند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۲ دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز کشف و ۱۱ معتاد متجاهر شناسایی، دستگیر و جمع‌آوری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه ادامه داد: مأموران در اجرای این طرح، ۷ دستگاه موتورسیکلت و ۲۳ دستگاه خودرو مختلف را نیز توقیف کردند.

وی همچنین از کشف ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر از یک واحد صنفی خبر داد و افزود: در این راستا اقدامات قانونی لازم انجام و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

سرهنگ رفیعی خاطرنشان کرد: در ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، ۲ تبعه غیرمجاز نیز شناسایی و دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع مربوطه معرفی شدند.