به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از طلافروشان بازار شهرستان میانه و اعلام شکایت مبنی بر وقوع کلاهبرداری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: در بررسیهای انجامشده مشخص شد فردی با مراجعه به یک طلافروشی، اقدام به انتخاب و خرید طلا به ارزش تقریبی ۳ میلیارد تومان کرده و پس از جلب اعتماد صاحب مغازه، مدعی شده است برای آوردن کارت بانکی خود به خودرو مراجعه میکند.
فرار مشتری قلابی با طلاهای خریداریشده
فرمانده انتظامی شهرستان میانه ادامه داد: این فرد پس از خروج از مغازه، با سوءاستفاده از اعتماد صاحب طلافروشی، بدون پرداخت وجه معامله متواری شده و طلاهای خریداریشده را نیز با خود برده است.
وی تصریح کرد: مأموران کلانتریهای ۱۲ و ۱۳ شهرستان میانه با بررسی مستندات، تصاویر دوربینهای مداربسته و انجام اقدامات فنی و پلیسی، موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت هویت متهم را شناسایی کنند.
کشف اموال و دستگیری متهم
رفیعی بیان کرد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهم را شناسایی و دستگیر کردند و در ادامه تحقیقات، محل اختفای طلاهای مورد نظر نیز شناسایی شد.
وی خاطرنشان کرد: طلاهای کلاهبرداریشده کشف و برای طی مراحل قانونی به مالباخته بازگردانده شد و متهم نیز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.
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