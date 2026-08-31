اسدی: هاکی چمنی ایران در مسیر توسعه قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان اسدی ظهر دوشنبه در نشست مجمع عمومی سالیانه هیات هاکی استان مرکزی اظهار کرد: تیم ملی زیر ۱۸ سال آقایان برای نخستینبار در مسابقات عمان سهمیه جام جهانی را کسب کرد و تیم بانوان نیز با شایستگی چهارم شد.
وی افزود: برگزاری المپیادها و برنامههای استعدادیابی نیز بخشی از این مسیر بوده و نتایج این اقدامات را میتوان در موفقیت اخیر تیمهای ملی مشاهده کرد.
اسدی تصریح کرد: پس از جلسه با وزیر ورزش و جوانان، توسعه هاکی چمنی در دستور کار فدراسیون قرار گرفت و اقدامات زیرساختی و استعدادیابی در این مسیر به نتایج مطلوبی رسیده است.
وی ادامه داد: طی دو سال گذشته، فدراسیون در احداث زمینهای هاکی چمنی مشارکت داشته و در برخی پروژهها، از جمله مجموعه آزادی، ۱۰۰ درصد هزینهها را تأمین کرده است.
مرکزی میتواند به قطب نخست هاکی کشور تبدیل شود
دبیرکل فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: مربیان اراکی حاضر در کادر تیمهای ملی در مسابقات عمان، با دانش فنی و تلاش خود نقش مؤثری در موفقیت تیمهای ملی داشتند.
وی با اشاره به ظرفیتهای هاکی استان مرکزی افزود: روند توسعه هاکی در استان مرکزی با افزایش بیمهشدگان، استعدادیابی و میزبانی مطلوب مسابقات، روندی رو به رشد دارد.
اسدی تصریح کرد: با تحقق هدف افزایش بیمهشدگان هاکی به ۴۰۰ نفر، استان مرکزی میتواند در شمار استانهای پیشرو این رشته قرار گیرد.
وی گفت: استان مرکزی سال گذشته یکی از بهترین میزبانیهای مسابقات هاکی را رقم زد و انتظار میرود رقابتهای لیگ نیز با کیفیت مطلوب برگزار شود.
دبیرکل فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: دو مربی استان مرکزی در تیمهای ملی فعالیت دارند و انتظار میرود با توجه به نقش آنان در استعدادیابی و توسعه هاکی، حمایت بیشتری از این مربیان صورت گیرد.
وی افزود: اقدامات فرهنگی و رسانهای هیئت استان قابل تقدیر است و تداوم آن میتواند به معرفی و توسعه هاکی کمک کند.
اسدی تاکید کرد: استان مرکزی در سالهای گذشته از قطبهای هاکی کشور بوده است و امیدواریم با تداوم روند فعلی، هاکی اراک بار دیگر به جایگاه نخست کشور بازگردد.
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