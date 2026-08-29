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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۴۴۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۴۷۲ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته پیکر ۱۰ شهید و ۱۸ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه اشاره کرد که از مجموع شهدای ثبت‌ شده در این مدت، ۹ نفر در حملات جدید به شهادت رسیده‌اند و پیکر یک شهید نیز از زیر آوار خارج شده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای اورژانس و سازمان امداد و نجات غزه تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۳۱۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۳۶۱ نفر مجروح شده‌اند. همچنین تاکنون پیکر ۸۱۵ شهید از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۴۴۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۴۷۲ نفر رسیده است.

کد مطلب 6931222

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