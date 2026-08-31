طاهری: وحدت اسلامی دستور صریح قرآن و راه مقابله با توطئه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن طاهری ظهر دوشنبه در بین مردم گرگان با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت، قرآن کریم را بزرگ‌ترین معجزه الهی و میراث ماندگار پیامبر اسلام(ص) دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به اختلاف دیدگاه تاریخی دربارهٔ تاریخ ولادت پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: میان محدثان و مورخان دو قول مشهور درباره میلاد پیامبر(ص) وجود دارد؛ برخی دوازدهم ربیع‌الاول و بیشتر علمای شیعه هفدهم ربیع‌الاول را تاریخ ولادت آن حضرت می‌دانند، اما همین اختلاف می‌تواند به فرصتی برای تقویت وحدت میان مسلمانان تبدیل شود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: به ابتکار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره)، فاصلهٔ میان دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول به عنوان هفتهٔ وحدت نامگذاری شد تا این ایام به جای آنکه زمینه‌ای برای برجسته کردن اختلافات باشد، فرصتی برای تقویت پیوند میان مسلمانان و نزدیک شدن دل‌های آنان به یکدیگر باشد.

طاهری با بیان اینکه میلاد پیامبر اکرم(ص)، ولادت امام صادق(ع) و هفته وحدت مناسبت‌هایی ارزشمند برای جامعه اسلامی هستند، گفت: امیدواریم خداوند ما را از پیروان واقعی پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) قرار دهد و بتوانیم آموزه‌های این بزرگان را در زندگی خود به کار ببندیم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت قرآن کریم، این کتاب آسمانی را بزرگ‌ترین معجزه پیامبر اسلام(ص) دانست و اظهار کرد: قرآن از جهات مختلف کتابی بی‌نظیر در تاریخ بشریت است؛ نخست آنکه کلام خداوند است و تنها کتاب آسمانی موجود است که از تحریف مصون مانده و هیچ‌کس نتوانسته در آن تغییری ایجاد کند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: قرآن تنها برای یک دوره محدود نازل نشده، بلکه کتاب هدایت و سعادت بشر تا پایان تاریخ است و انسان‌ها برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت نیازمند بهره‌گیری از این کتاب الهی هستند.

طاهری با اشاره به جنبه اعجاز قرآن خاطرنشان کرد: در طول بیش از هزار و چهارصد سال گذشته، دشمنان اسلام همواره درصدد مقابله با قرآن و پیامبر اسلام(ص) بوده‌اند، اما نتوانسته‌اند حتی یک سوره همانند قرآن ارائه کنند. این موضوع خود یکی از جلوه‌های اعجاز این کتاب الهی است.

وی با تأکید بر اینکه هدف از نزول قرآن تنها تلاوت آن نیست، گفت: باید از قرآن برای زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود بهره بگیریم. قرآن مسیر کلی زندگی را برای انسان مشخص کرده و عقل و اندیشه انسان را تعطیل نمی‌کند، بلکه راه را نشان می‌دهد تا بشر در مسیر زندگی دچار انحراف و هرج‌ومرج نشود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، قرآن را راهنمای سعادت دنیا و آخرت دانست و افزود: بسیاری از مشکلات بشر امروز ناشی از فاصله گرفتن از دستورات الهی است. هرجا دستورات خداوند در جامعه اجرا شود، علاوه بر سعادت اخروی، زمینه گشایش و آرامش در زندگی دنیوی نیز فراهم خواهد شد.

طاهری یکی از مهم‌ترین آموزه‌های قرآن را مسئله وحدت عنوان کرد و با استناد به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» گفت: قرآن به مسلمانان دستور داده است که به ریسمان الهی چنگ بزنند و متفرق نشوند؛ بنابراین وحدت یک توصیه صرفاً اجتماعی نیست، بلکه دستور صریح قرآن کریم است.

وی با بیان اینکه تحقق وحدت به معنای از بین رفتن همه تفاوت‌ها نیست، اظهار کرد: وحدت به این معنا نیست که مسلمانان نباید سلیقه‌های مختلف داشته باشند یا تفاوت‌های قومی و مذهبی میان آنان وجود نداشته باشد. حتی مذاهب اسلامی با وجود برخی تفاوت‌های اعتقادی، می‌توانند و باید در چارچوب مشترکات اسلامی و در برابر دشمن مشترک متحد باشند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری برای تبیین اهمیت وحدت در سیره اهل‌بیت(ع) به رفتار امیرالمؤمنین(ع) اشاره کرد و گفت: حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران ۲۵ ساله پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، ضمن دفاع از حق خود، هنگامی که احتمال می‌داد اختلاف و درگیری به اصل جامعه اسلامی آسیب بزند، از ایجاد شکاف میان مسلمانان جلوگیری کرد.

طاهری افزود: در دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع) نیز همه کسانی که با ایشان بیعت کردند، الزاماً دارای اعتقاد شیعی به معنای امروزی نبودند، اما حضرت آنان را از جامعه اسلامی جدا نکرد و تلاش کرد وحدت مسلمانان حفظ شود. این رفتار نشان می‌دهد که حفظ انسجام امت اسلامی در برابر دشمنان، مسئله‌ای اساسی در سیره اهل‌بیت(ع) بوده است.

وی با اشاره به توصیه‌های ائمه اطهار(ع) درباره نحوه تعامل با اهل سنت اظهار کرد: در روایات متعددی بر ارتباط و رفت‌وآمد با اهل سنت، حضور در تشییع جنازه آنان و عیادت از بیمارانشان تأکید شده است و این دستورها برای آن است که جامعه اسلامی یک جامعه متحد و منسجم باشد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با ابراز تأسف از وضعیت امروز جهان اسلام گفت: متأسفانه امت واحده اسلامی هنوز به شکل مطلوب تحقق پیدا نکرده است و قدرت‌های استکباری با ایجاد اختلاف میان کشورهای اسلامی، جهان اسلام را به بخش‌های مختلف تقسیم کرده و آنان را در برابر یکدیگر قرار داده‌اند.

طاهری خاطرنشان کرد: وحدت اسلامی به معنای این نیست که هر اقدامی را از هر فرد یا کشوری بپذیریم؛ بلکه معنای واقعی وحدت آن است که مسلمانان در برابر دشمن مشترک و تهدیدهایی که اصل امت اسلامی را هدف قرار داده است، در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت میان مسلمانان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به بازگشت به آموزه‌های قرآن، سیره پیامبر اکرم(ص) و روش اهل‌بیت(ع) نیاز داریم و هفته وحدت باید فرصتی برای تقویت مشترکات، کاهش اختلافات و شکل‌گیری امت واحده اسلامی باشد.