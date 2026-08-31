میرغضنفری: تفکر بسیجی قرائتی درست از حکمرانی اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز کارمند، هفته دولت و بسیج کارمندان که در سالن همایش کانون بسیج جوانان سپاه رشت برگزار شد، با اشاره به جایگاه و منزلت بسیج اظهار کرد: درباره اهمیت تفکر بسیجی همین بس که امام خمینی (ره) با تعابیر بلند از خلوص نیت بسیجیان یاد کردند و این نگاه، بیانگر جایگاه ارزشمند بسیج در نظام جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه تفکر بسیجی می‌تواند الگویی برای مدیریت و حکمرانی باشد، افزود: امروز تفکر بسیجی یک قرائت درست از حکمرانی اسلامی است و حضور این تفکر در عرصه‌های مختلف می‌تواند به مدیریت بهتر امور و حرکت مجموعه‌های اجرایی در مسیر خدمت مؤثرتر به مردم کمک کند.

فرماندار رشت با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های مختلف از دفاع و سازندگی تا حوادث و بحران‌های طبیعی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم نیروهای بسیجی، حضور خالصانه و بی‌ادعا در میدان است؛ نیروهایی که در مواقع نیاز وارد میدان می‌شوند، مسئولیت خود را انجام می‌دهند و بدون انتظار برای دیده‌شدن یا تقدیر، به مأموریت خود ادامه می‌دهند.

میرغضنفری ادامه داد: بارها از نزدیک شاهد حضور نیروهای بسیجی در مأموریت‌های مختلف بوده‌ام که با کمترین امکانات و در شرایط دشوار، حتی در سرمای زمستان، شبانه‌روز در میدان حضور داشتند تا مردم بتوانند در امنیت و آرامش زندگی کنند.

وی تصریح کرد: این روحیه ایثار، فداکاری و مسئولیت‌پذیری از ویژگی‌های ارزشمند تفکر بسیجی است و باید بتوانیم این روحیه را در عرصه‌های مختلف مدیریتی و خدمت‌رسانی به مردم تقویت کنیم.

همراهی با سپاه و بسیج یک تکلیف است

فرماندار شهرستان رشت در ادامه با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر همراهی و همگامی دولت با نیروهای مسلح گفت: این همراهی از سطح ملی تا استان و شهرستان وجود دارد و در شهرستان رشت نیز تلاش کرده‌ایم در حد توان و امکانات، در کنار مجموعه سپاه و بسیج باشیم.

وی افزود: تلاش مدیریت شهرستان این است که با حمایت و همراهی با مجموعه سپاه و بسیج، زمینه انجام هرچه بهتر مأموریت‌های این نیروها فراهم شود و این همراهی را یک تکلیف و اعتقاد می‌دانیم.

میرغضنفری با بیان اینکه بسیج در بسیاری از عرصه‌ها در کنار مردم حضور داشته است، اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر زمان کشور با حادثه، بحران یا شرایط دشواری مواجه شده، نیروهای بسیجی با روحیه جهادی در میدان حاضر شده‌اند و به مردم خدمت کرده‌اند.

هفته دولت فرصتی برای تبیین عملکردهاست

فرماندار رشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دولت گفت: هفته دولت فرصتی ارزشمند برای ارتباط مستقیم مسئولان با مردم و تبیین عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: مسئولان باید از این فرصت استفاده کنند و به صورت رو در رو با مردم گفت‌وگو کرده و اقدامات و عملکردهای انجام‌شده در مسیر خدمت‌رسانی را برای جامعه تشریح کنند.

میرغضنفری با تأکید بر اینکه مردم باید در جریان اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرند، تصریح کرد: ارتباط مستقیم با مردم موجب افزایش اعتماد عمومی و شناخت بهتر مسئولان از مسائل و مطالبات جامعه می‌شود.

وفاق و همدلی رمز عبور از بحران‌هاست

فرماندار شهرستان رشت در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: اگر قرار است کشور از فراز و نشیب‌ها و بحران‌هایی که دشمنان برای آن رقم می‌زنند با موفقیت عبور کند، وحدت، همدلی و همراهی همچنان رمز موفقیت است.

وی ادامه داد: با تقویت تفکر بسیجی، روحیه جهادی و کار جمعی می‌توان در برابر مشکلات ایستادگی کرد و مسیر خدمت‌رسانی به مردم و تحقق اهداف نظام را با قدرت ادامه داد.