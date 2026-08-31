به گزارش خبرنگار مهر، فصل تازه برگزاری کنسرت ها که از اواخر مرداد سال جاری با برگزاری چند کنسرت در تهران و دیگر شهرهای کشور آغاز شده بود، در حالی به روند خود ادامه می دهد که ماجرای برپایی اجراهای زنده در تهران به دلیل کمبود سالن های بالای یک هزار نفر که بخشی از آنها به اجرای پروژه های نمایشی - موسیقایی اختصاص پیدا کرده و بخشی هم بنا به تصمیم مدیران سالن ها فعلا در اختیار کنسرت گذاران نیست همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. مسیری که به نظر می آید فعلا برگزاری کنسرت ها به ویژه در حوزه موسیقی پاپ را به اجرا در شهرستان ها کشانده و خوانندگان تلاش دارند تا در دیگر شهرهای کشور به اجراهای زنده خود ادامه دهند.

آنچه می خوانید مروری اجمالی به برنامه کنسرت ها در تهران و دیگر شهرهای کشور طی روزهای آینده است که عناوین آنها از سامانه های رسمی فروش بلیت کنسرت احصا شده است.

* دوشنبه ۹ شهریور

- کنسرت امید حاجیلی؛ سالن حافظ شیراز، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت مجید رضوی؛ سالن اریکه آریایی آمل، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت گروه «بمرانی»؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت مسعود صادقلو؛ سالن اکومال کرج، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت رضا صادقی؛ مجتمع بوعلی همدان، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت سامان جلیلی؛ سالن سیتی سنتر اصفهان، ساعت های ۱۷ و ۲۰

- کنسرت علیرضا طلیسچی؛ مرکز همایش های خاوران تبریز، ساعت ۲۱:۳۰

- کنسرت حامیم؛ سالن روباز داووس شیراز، ساعت های ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰

* سه شنبه ۱۰ شهریور

- کنسرت «روایت های بی ربط (احسان عبدی پور»؛ سالن «خانه هنر تمام ناتمام»، ساعت ۱۹:۳۰

- کنسرت گروه «پروا»؛ فرهنگسرای ارسباران، ساعت ۱۹

- کنسرت گروه «برگ ریز» به خوانندگی حسین علیشاپور؛ تالار رودکی تهران، ساعت ۲۰

- کنسرت مجید رضوی؛ سالن هلال احمر سمنان، ساعت های ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰

- کنسرت حامیم؛ تالار حافظ شیراز، ساعت های ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰

- کنسرت گروه «بُمرانی»؛ تالار مرکزی یزد، ساعت های ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰

- کنسرت علیرضا طلیسچی؛ مرکز همایش های خاوران تبریز، ساعت های ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰

- کنسرت مهراد جم، مجتمع آراز پارس آباد، ساعت های ۱۹ و ۲۲

* چهارشنبه ۱۱ شهریور

- کنسرت حمید عسگری؛ سالن سیتی سنتر اصفهان، ساعت های ۱۷ و ۲۰

- کنسرت گرشا رضایی؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان، ساعت ۱۸:۳۰

- کنسرت گروه «دل آرام»؛ مجتمع خاتم الانبیا رشت، ساعت ۱۹:۳۰

- کنسرت «روایت های بی ربط (احسان عبدی پور»؛ سالن «خانه هنر تمام ناتمام»، ساعت ۱۹:۳۰

- کنسرت «اشوان»؛ سالن آرش مال بندرانزلی، ساعت های ۱۹ و ۲۱:۳۰

- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن اکومال کرج، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت سامان جلیلی؛ تالار لیان بوشهر، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت گروه «نوان»؛ فرهنگسرای ارشاد شهرکرد؛ ساعت های ۱۹ و ۲۱:۳۰

* پنجشنبه ۱۲ شهریور

- کنسرت پرواز همای؛ سالن کوثر اصفهان، ساعت های ۱۷ و ۲۰

- کنسرت «زنگ ها (میلاد درخشانی و همایون نصیری)»؛ سالن «تمام ناتمام»، ساعت ۱۹

- کنسرت گروه مهدی فرامرزی با صدای محمدرضا جواهری پویا، برج آزادی تهران، ساعت ۲۰:۳۰

- کنسرت گروه «آوام» به رهبری سینا خیرآبادی؛ تالار وحدت تهران، ساعت ۲۱:۳۰

- کنسرت حجت اشرف زاده، تالار مرکزی یزد، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت گروه حمیدرضا خجندی؛ سینما خلیج فارس اهواز، ساعت ۲۲

- کنسرت گرشا رضایی؛ سالن هال مریم جزیره کیش، ساعت ۲۳:۵۹

- کنسرت مجید رضوی؛ سینما فلسطین بروجرد، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت گروه «بمرانی»؛ سالن سیتی سنتر اصفهان، ساعت های ۱۷ و ۲۱

- کنسرت حمید عسکری؛ سالن حافظ شیراز، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن علامه امینی سراب، ساعت های ۱۷ و ۲۲

- کنسرت سامان جلیلی؛ تالار احسان شیراز، ساعت های ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰

- کنسرت علیرضا طلیسچی؛ تالار وحدت ارومیه، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت فرزاد فرزین؛ سالن تله کابین رامسر، ساعت های ۱۹ و ۲۲

* جمعه ۱۳ شهریور

- کنسرت حجت اشرف زاده، تالار مرکزی یزد، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت ارکستر فیلارمونیک مازندران به رهبری محسن بافنده؛ تالار مرکزی ساری، ساعت های ۱۸:۳۰ و ۲۲

- کنسرت گروه «گیل و ماه»؛ مجتمع خاتم الانبیا رشت، ساعت ۱۹

- کنسرت حمید عسکری؛ سالن حافظ شیراز، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت فرزاد فرزین؛ سالن امیرمهراکسین محمود آباد، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت «زنگ ها (میلاد درخشانی و همایون نصیری)»؛ سالن «تمام ناتمام»، ساعت ۱۹

- کنسرت گروه تنبورنوازان «مولانا»؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان؛ ساعت ۱۹

- کنسرت مسعود صادقلو؛ سالن سیتی سنتر اصفهان، ساعت های ۱۷ و ۲۰

- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن ماریانا مرند، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت آصف آریا؛ سالن کوثر قزوین، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت میثم ابراهیمی؛ تالار مرکزی رشت، ساعت های ۱۹ و ۲۲

* شنبه ۱۴ شهریور

- کنسرت علیرضا طلیسیچی؛ سالن خواجه نصیر مراغه، ساعت های ۱۹ و ۲۲

-کنسرت حسن صحرایی؛ سالن اکومال کرج، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت گروه «بمرانی»؛ تالار مرکزی رشت، ساعت های ۱۹ و ۲۲

* یکشنبه ۱۵ شهریور

- کنسرت فرج علیپور؛ سالن اکومال کرج، ساعت های ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰

- فیلم کنسرت «هری پاتر» به رهبری سینا خیرآبادی؛ سالن حافظ شیراز، ساعت ۱۹

- کنسرت علی شیرازی؛ سالن آرش مال انزلی، ساعت های ۱۹ و ۲۱:۳۰

- کنسرت حامیم، سالن سیتی سنتر اصفهان، ساعت های ۱۷ و ۲۰

- کنسرت فرزاد فرزین؛ سالن سینما هلال اهواز، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت مهراد جم؛ سالن شهید فهمیده تاکستان، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت علیرضا طلیسچی؛ سالن ۹ دی ابهر، ساعت های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت گروه «ایوان»؛ تالار مرکزی یزد، ساعت های ۱۹ و ۲۲

* دوشنبه ۱۶ شهریور

- کنسرت مجید رضوی؛ سالن همایش های خاوران تبریز، ساعت های ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰

- فیلم کنسرت «گیم آف ترونز» به رهبری سینا خیرآبادی؛ سالن حافظ شیراز، ساعت ۱۹

- کنسرت حامیم، سالن سیتی سنتر اصفهان، ساعت های ۱۷ و ۲۰

* سه شنبه ۱۷ شهریور

- کنسرت مجید رضوی؛ سالن همایش های خاوران تبریز، ساعت های ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰

- کنسرت حامیم، سالن سیتی سنتر اصفهان، ساعت های ۱۷ و ۲۰

* چهارشنبه ۱۸ شهریور

- کنسرت مجید رضوی؛ سالن همایش های خاوران تبریز، ساعت های ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰

- کنسرت حامیم، سالن سیتی سنتر اصفهان، ساعت های ۱۷ و ۲۰

- کنسرت سالار عقیلی؛ سالن هتل آراز نوشهر، ساعت های ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰ و ۲۱:۳۰

* پنجشنبه ۱۹ شهریور

- کنسرت علیرضا قرایی منش؛ تالار وحدت تهران

- کنسرت سالار عقیلی؛ سالن هتل آراز نوشهر، ساعت های ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰ و ۲۱:۳۰

* جمعه ۲۰ شهریور

- کنسرت ویژه بانوان گروه «ستاره قطبی»؛ تالار وحدت تهران، ساعت ۱۴

- کنسرت ارکستر جوانان پارس به رهبری امین غفاری؛ تالار رودکی تهران، ساعت ۲۰

- کنسرت تک نوازی سنتور حسین دانشی کهم؛ سالن سیروس صابر کرج، ساعت ۱۹

* یکشنبه ۲۲ شهریور

- کنسرت حامیم؛ مرکز همایش های خاوران تبریز، ساعت های ۱۸ و ۲۱

* دوشنبه ۲۳ شهریور

- کنسرت حامیم؛ مرکز همایش های خاوران تبریز، ساعت های ۱۸ و ۲۱

* سه شنبه ۲۴ شهریور

- کنسرت ارکستر هیژان؛ برج آزادی تهران، ساعت ۲۱

- کنسرت حامیم؛ مرکز همایش های خاوران تبریز، ساعت های ۱۸ و ۲۱

* پنجشنبه ۲۶ شهریور

- کنسرت شب موسیقی کردستان (ارکستر شرر)؛ برج آزادی تهران، ساعت ۲۱

* یکشنبه ۲۹ شهریور

- کنسرت هژیرمهر افروز؛ تالار وحدت تهران، ساعت ۲۱:۳۰