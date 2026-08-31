آزادسازی اراضی ملی در بوشهر؛ ۳۲ پرونده تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی نظریه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد یک‌ماهه یگان حفاظت از اراضی ملی اظهار کرد: حفاظت از بیت‌المال و صیانت از اراضی دولتی از اولویت‌های این مجموعه است و نیروهای یگان حفاظت با رصد مستمر، با هرگونه دست‌اندازی به اراضی ملی برخورد می‌کنند.

وی افزود: در مردادماه امسال ۱۵ مورد تصرف غیرمجاز در سطح استان بوشهر شناسایی شد که در پی اقدامات قانونی، پنج مورد از این تصرفات منجر به رفع تصرف و اجرای حکم قضایی شد.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی ملی اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به ارزش اراضی رفع تصرف شده بیان کرد: ارزش ریالی مجموع رفع تصرفات شناسایی‌شده در مردادماه ۳۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

رفع تصرف ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی برازجان

نظریه گفت: در شهر برازجان چهار مورد تصرف شناسایی و هفت پرونده قضایی تشکیل شد که تاکنون سه مورد از این پرونده‌ها به مساحت ۲ هزار و ۵۰ مترمربع منجر به رفع تصرف شده است.

وی ادامه داد: در شهر بوشهر نیز چهار مورد تصرف به مساحت ۲ هزار و ۴۹۶ مترمربع شناسایی و ۱۲ پرونده قضایی تشکیل شد که تاکنون دو مورد به مساحت هزار مترمربع آزادسازی شده است.

تشکیل پرونده برای متصرفان در شهرستان‌ها

فرمانده یگان حفاظت از اراضی ملی اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: در شهرستان‌های دشتی و تنگستان نیز دو مورد تصرف به مساحت هزار و ۴۱۰ مترمربع شناسایی و پنج پرونده قضایی علیه متخلفان تشکیل شده است.

نظریه با اشاره به دیگر پرونده‌های تشکیل‌شده در استان گفت: در شهر گناوه دو مورد تصرف به مساحت ۵۱۱ مترمربع با تشکیل دو پرونده قضایی، در شهر کنگان یک مورد به مساحت ۵۰۰ مترمربع با یک پرونده، در شهر دیلم یک مورد به مساحت ۲۰۰ مترمربع با چهار پرونده و در شهر دیر نیز یک مورد به مساحت ۱۰۰ مترمربع با یک پرونده در مراجع قضایی در دست پیگیری است.

وی تأکید کرد: پیگیری‌های حقوقی درباره این پرونده‌ها تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی ملی اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر از شهروندان خواست هرگونه فعالیت غیرقانونی، دیوارکشی یا تصرف اراضی دولتی را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ به یگان حفاظت اطلاع دهند.

نظریه خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی به‌موقع شهروندان می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تصرف و دست‌اندازی به اراضی ملی و صیانت از سرمایه‌های عمومی داشته باشد.