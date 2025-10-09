صادقی خمامی: ۱۵۳۷ ماینر غیر مجاز در گیلان امحا شد

به‌ گزارش خبرنگار مهر، مسعود صادقی خمامی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها با ارائه گزارشی از اقدامات مقابله‌ای این شرکت گفت: با همکاری دفتر حراست و امور محرمانه شرکت، فرماندهی انتظامی استان و سایر نهادهای امنیتی و قضایی، مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز شناسایی و نسبت به امحای ۱,۵۳۷ دستگاه ماینر اقدام شد.

صادقی افزود: طی سالیان اخیر و در پی عملیات‌های مشترک، مجموعاً ۶,۴۴۳ دستگاه ماینر غیرقانونی از ۱۸۳ مرکز کشف و ضبط شده است.

وی تأکید کرد: این اقدامات در راستای حفظ پایداری شبکه برق و تأمین امنیت انرژی استان انجام شده است.

مدیرعامل توزیع برق گیلان با اشاره به مصرف بالای این دستگاه‌ها گفت: دستگاه‌های استخراج رمزارز به‌دلیل مصرف لحظه‌ای بسیار بالا تا حدود ۱۴ هزار آمپر فشار به شبکه وارد می‌کنند و می‌توانند به‌راحتی برق یک محله را مختل سازند. برآورد ما نشان می‌دهد مجموع انرژی مصرفی غیرمجاز این دستگاه‌ها بالغ بر ۴۱ میلیون کیلووات‌ساعت بوده است.

صادقی درباره پیگیری‌های حقوقی و مالی توضیح داد: با پیگیری‌های قضایی و حقوقی توانستیم مبلغ ۳۰,۸۹۰ میلیون ریال از جرائم و خسارات انرژی مصرفی وصول و به خزانه دولت بازگردانیم.» او همچنین برخورد قاطع دستگاه قضایی را گامی ملی خواند و از دستور دادستانی کل کشور برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز یاد کرد

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان اضافه کرد: استخراج غیرمجاز رمزارز به‌عنوان یکی از عوامل ایجاد ناترازی در شبکه برق شناخته شده و ضروری است نهادهای مسئول در سطح ملی و استانی با همکاری یکدیگر به این پدیده برخورد کنند.

صادقی در پایان از همراهی و همکاری نهادهای مختلف قدردانی کرد و گفت: از همکاری دادگستری استان، استانداری، اداره کل اقتصادی و دارایی، تعزیرات حکومتی، سازمان محیط زیست، اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، پلیس امنیت اقتصادی و اداره کل اطلاعات استان تشکر می‌کنم؛ این هماهنگی‌ها نقش مهمی در شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز داشته است.