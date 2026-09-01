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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

معارفه محمدرضا جباری به عنوان رئیس کل دادگستری کردستان

معارفه محمدرضا جباری به عنوان رئیس کل دادگستری کردستان

سنندج- معارفه محمدرضا جباری به عنوان رئیس کل دادگستری کردستان با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار شد.

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کد مطلب 6934171

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    نظرات

    • IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
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      تبریک به آقای جباری موفق باشید

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