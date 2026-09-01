https://mehrnews.com/x3cX3J ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲ کد مطلب 6934171 استانها کردستان استانها کردستان ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲ معارفه محمدرضا جباری به عنوان رئیس کل دادگستری کردستان سنندج- معارفه محمدرضا جباری به عنوان رئیس کل دادگستری کردستان با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار شد. دریافت 15 MB کد مطلب 6934171 کپی شد مطالب مرتبط رئیس کل دادگستری لرستان: اجرای سند تحول قضایی اولویت نخست ماست «محمدرضا جباری» به عنوان رئیس کل دادگستری کردستان معرفی شد برچسبها ریاست كل دادگستري كردستان سنندج کردستان
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