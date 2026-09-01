پایان جعل و سرقت اسناد بانکی با فناوری امضای دیجیتال چکاد

به گزارش خبرنگار مهر، سال‌هاست که اخبار مربوط به جعل امضا، خط‌خوردگی مبالغ، دزدیده شدن دسته‌چک یا ادعای صادرکننده مبنی بر سرقت برگه‌های چک، بخش بزرگی از پرونده‌های دادگاه‌ها و نگرانی‌های فعالان بازار را تشکیل می‌دهد. در روش‌های سنتی، حتی استفاده از کاغذهای مخصوص و مهرهای ضدجعل نیز نتوانست مانع سوءاستفاده کلاهبرداران شود. اما اکنون با راه‌اندازی «چک الکترونیک» در سامانه «چکاد» و ورود فناوری امضای دیجیتال تحت نظارت بانک مرکزی، پرونده جعل و دست‌کاری اسناد تجاری برای همیشه بسته شده است.

رمزنگاری پیشرفته؛ سد محکم در برابر دست‌کاری و تغییر مبالغ

بزرگ‌ترین مزیت چک دیجیتال نسبت به چک کاغذی، حذف کامل کاغذ و قلم و جایگزینی آن با یک قفل رمزی منحصربه‌فرد است. در این شیوه، هر کاربر با استفاده از برنامه‌های مورد تأیید مثل «هامون» و همراه‌بانک‌ها، یک امضای دیجیتال اختصاصی دریافت می‌کند. این امضا درست مانند یک کلید امنیتی است که فقط و فقط در اختیار صاحب حساب قرار دارد.

وقتی فردی اقدام به صدور چک دیجیتال می‌کند، تمامی مشخصات از جمله مبلغ، تاریخ، نام گیرنده و دلیل پرداخت، در یک فرمول ریاضی و رمزی پیچیده بسته می‌شوند. اگر پس از صدور، فردی بخواهد حتی یک عدد از مبلغ یا یک روز از تاریخ را تغییر دهد، کل ساختار قفل به هم می‌ریزد و سامانه بلافاصله آن چک را نامعتبر و باطل اعلام می‌کند. بنابراین، امکان تغییر مفاد چک یا افزایش رقم آن از نظر فنی کاملاً غیرممکن است.

اعتبار کامل در دادگاه؛ صادرکننده دیگر نمی‌تواند امضای خود را انکار کند

یکی از شایع‌ترین ترفندها در چک‌های کاغذی، ادعای افراد مبنی بر ناآگاهی یا انکار امضای دستی بود؛ موضوعی که شاکی را ماه‌ها درگیر کارشناسی خط و دادگاه می‌کرد. اما در چک الکترونیک، امضای دیجیتال از نظر حقوقی در دسته «امضای مطمئن» قرار دارد. از آنجا که این امضا پس از احراز هویت دقیق صادرکننده فعال می‌شود، قانون صراحتاً حق هرگونه انکار یا اظهار تردید را از صادرکننده سلب کرده است.

تمام اطلاعات و مراحل صدور، انتقال و نقد شدن چک به‌صورت لحظه‌ای در سرورهای مرکزی بانک ثبت می‌شود. اگر چکی پرداخت نشود، نیازی به لاشه کاغذی نیست؛ دارنده چک می‌تواند مستقیماً با استناد به اطلاعات ثبت‌شده در سامانه چکاد، از دادگاه درخواست مطالبه وجه و صدور اجراییه کند. دادگاه نیز بر اساس داده‌های دیجیتال و تأییدیه بانک مرکزی، به‌سرعت رأی قانونی صادر می‌کند.

انتقال شفاف و پایان کابوس سرقت یا مفقودی چک

در روش کاغذی، حمل چک همیشه با خطر گم‌شدن یا سرقت در مسیر همراه بود. در چک الکترونیکی، چک مستقیماً از کارتابل صادرکننده به کارتابل بانکیِ دریافت‌کننده منتقل می‌شود. هیچ سند فیزیکی وجود ندارد که گم شود، در جیب پاره شود یا سارقان بتوانند از آن سوءاستفاده کنند.

علاوه بر این، اگر گیرنده بخواهد چک را برای شخص دیگری خرج یا منتقل کند، این کار دیگر با پشت‌نویسی‌های شلوغ و ناخوانا انجام نمی‌شود؛ بلکه باید مشخصات و کد ملی فرد جدید را در اپلیکیشن ثبت کند و با امضای دیجیتال خود انتقال دهد. این سازوکار شفاف، ردپای مالی تمام چک‌ها را کاملاً روشن کرده و بازار دادوستد را برای عموم مردم و کسب‌وکارها، به محیطی مطمئن، پرسرعت و عاری از هرگونه جعل تبدیل کرده است.