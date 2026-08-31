کشف ۳ کیلو و ۱۸۰ گرم مواد مخدر مشکوک به تریاک در بندر شهید حقانی

به گزارش خبرگزاری مهر، صداقت سالارحسینی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی تشدید اقدامات کنترلی و نظارت بر ترددها، طی انجام ماموریت روزانه توسط مأموران یگان حفاظت به سه نفر که قصد ورود به بندر شهید حقانی را داشتند، مشکوک شدند.

سالارحسینی افزود: در جریان بازرسی از وسایل همراه این افراد، مقدار تقریبی سه کیلو و ۱۸۰ گرم مواد مخدر مشکوک به تریاک، به همراه لفافه، کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان خاطرنشان کرد: افراد موردنظر به همراه محموله مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به پاسگاه یگان حفاظت و سپس، مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی تأکید کرد: تشدید کنترل و بازرسی‌های حفاظتی در مبادی ورودی و خروجی بنادر با هدف ارتقای ضریب امنیتی و پیشگیری از ورود اقلام و مواد ممنوعه، به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت