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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

کشف ۳ کیلو و ۱۸۰ گرم مواد مخدر مشکوک به تریاک در بندر شهید حقانی

کشف ۳ کیلو و ۱۸۰ گرم مواد مخدر مشکوک به تریاک در بندر شهید حقانی

بندرعباس-فرمانده یگان حفاظت مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان، از کشف و ضبط ۳ کیلو و ۱۸۰ گرم مواد مخدر مشکوک به تریاک در جریان بازرسی‌های کنترلی در بندر شهید حقانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صداقت سالارحسینی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی تشدید اقدامات کنترلی و نظارت بر ترددها، طی انجام ماموریت روزانه توسط مأموران یگان حفاظت به سه نفر که قصد ورود به بندر شهید حقانی را داشتند، مشکوک شدند.

سالارحسینی افزود: در جریان بازرسی از وسایل همراه این افراد، مقدار تقریبی سه کیلو و ۱۸۰ گرم مواد مخدر مشکوک به تریاک، به همراه لفافه، کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان خاطرنشان کرد: افراد موردنظر به همراه محموله مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به پاسگاه یگان حفاظت و سپس، مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی تأکید کرد: تشدید کنترل و بازرسی‌های حفاظتی در مبادی ورودی و خروجی بنادر با هدف ارتقای ضریب امنیتی و پیشگیری از ورود اقلام و مواد ممنوعه، به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت

کد مطلب 6933227

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