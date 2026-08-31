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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

«مهر»؛ قرار هفتگی شاعران و نویسندگان در بروجرد

«مهر»؛ قرار هفتگی شاعران و نویسندگان در بروجرد

بروجرد- مدیر حوزه هنری شهرستان بروجرد از برگزاری هفتگی محفل شعر «مهر» در سینما فلسطین این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم جعفری، مدیر حوزه هنری شهرستان بروجرد، اظهار کرد: محفل شعر «مهر» به صورت هفتگی در سالن شماره ۳ سینما فلسطین بروجرد برگزار می‌شود و شاعران، نویسندگان و پیشکسوتان حوزه شعر و ادبیات استان لرستان در این برنامه حضور خواهند داشت.

وی افزود: این محفل هر هفته روزهای شنبه از ساعت ۱۶ برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم علاقه‌مندان به شعر و ادبیات آزاد و رایگان است.

نقد و بررسی آثار شاعران جوان

مدیر حوزه هنری شهرستان بروجرد با اشاره به بخش آموزشی محفل شعر «مهر» گفت: در کنار شعرخوانی، کارگاه‌های آموزشی با حضور استادان شعر و ادبیات برگزار می‌شود و آثار شاعران در این جلسات مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

جعفری ادامه داد: این بخش فرصت مناسبی برای شاعران جوان است تا آثار خود را در معرض دید و نقد استادان قرار دهند و از تجربه و دیدگاه‌های تخصصی آنان برای ارتقای سطح آثار خود بهره ببرند.

وی گفت: ارتباط مستقیم شاعران جوان با استادان و پیشکسوتان حوزه شعر، زمینه‌ای برای انتقال تجربه و افزایش مهارت‌های ادبی نسل جدید فراهم می‌کند.

«مهر» میزبان شاعران و نویسندگان مطرح کشور

مدیر حوزه هنری شهرستان بروجرد با اشاره به برنامه‌های آینده این محفل، اظهار کرد: «مهر» در هفته‌های آینده علاوه بر برنامه‌های معمول خود، میزبان برنامه‌های فرهنگی دیگری نیز خواهد بود.

جعفری افزود: رونمایی از کتاب‌های تازه‌تألیف و دعوت از شاعران و نویسندگان مطرح کشور از جمله برنامه‌هایی است که برای این محفل پیش‌بینی شده است.

وی هدف از اجرای این برنامه‌ها را ایجاد فضایی پویا برای ارتباط میان شاعران و نویسندگان و تقویت جریان‌های ادبی در شهرستان بروجرد عنوان کرد.

«مهر» بستری برای پرورش نسل جدید شاعران

مدیر حوزه هنری شهرستان بروجرد، پرورش و تربیت نسل جوان شاعران را هدف اصلی برگزاری محفل شعر «مهر» دانست و گفت: فراهم کردن بستر مناسب برای حضور و فعالیت شاعران جوان، استفاده آنان از تجربه پیشکسوتان و استادان و ایجاد فرصت برای نقد و بررسی آثار، از اهداف مهم این محفل است.

جعفری خاطرنشان کرد: این برنامه به صورت عمومی برگزار می‌شود و همه علاقه‌مندان به شعر و ادبیات می‌توانند به شکل رایگان در جلسات آن حضور پیدا کنند.

کد مطلب 6933228

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