«مهر»؛ قرار هفتگی شاعران و نویسندگان در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم جعفری، مدیر حوزه هنری شهرستان بروجرد، اظهار کرد: محفل شعر «مهر» به صورت هفتگی در سالن شماره ۳ سینما فلسطین بروجرد برگزار می‌شود و شاعران، نویسندگان و پیشکسوتان حوزه شعر و ادبیات استان لرستان در این برنامه حضور خواهند داشت.

وی افزود: این محفل هر هفته روزهای شنبه از ساعت ۱۶ برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم علاقه‌مندان به شعر و ادبیات آزاد و رایگان است.

نقد و بررسی آثار شاعران جوان

مدیر حوزه هنری شهرستان بروجرد با اشاره به بخش آموزشی محفل شعر «مهر» گفت: در کنار شعرخوانی، کارگاه‌های آموزشی با حضور استادان شعر و ادبیات برگزار می‌شود و آثار شاعران در این جلسات مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

جعفری ادامه داد: این بخش فرصت مناسبی برای شاعران جوان است تا آثار خود را در معرض دید و نقد استادان قرار دهند و از تجربه و دیدگاه‌های تخصصی آنان برای ارتقای سطح آثار خود بهره ببرند.

وی گفت: ارتباط مستقیم شاعران جوان با استادان و پیشکسوتان حوزه شعر، زمینه‌ای برای انتقال تجربه و افزایش مهارت‌های ادبی نسل جدید فراهم می‌کند.

«مهر» میزبان شاعران و نویسندگان مطرح کشور

مدیر حوزه هنری شهرستان بروجرد با اشاره به برنامه‌های آینده این محفل، اظهار کرد: «مهر» در هفته‌های آینده علاوه بر برنامه‌های معمول خود، میزبان برنامه‌های فرهنگی دیگری نیز خواهد بود.

جعفری افزود: رونمایی از کتاب‌های تازه‌تألیف و دعوت از شاعران و نویسندگان مطرح کشور از جمله برنامه‌هایی است که برای این محفل پیش‌بینی شده است.

وی هدف از اجرای این برنامه‌ها را ایجاد فضایی پویا برای ارتباط میان شاعران و نویسندگان و تقویت جریان‌های ادبی در شهرستان بروجرد عنوان کرد.

«مهر» بستری برای پرورش نسل جدید شاعران

مدیر حوزه هنری شهرستان بروجرد، پرورش و تربیت نسل جوان شاعران را هدف اصلی برگزاری محفل شعر «مهر» دانست و گفت: فراهم کردن بستر مناسب برای حضور و فعالیت شاعران جوان، استفاده آنان از تجربه پیشکسوتان و استادان و ایجاد فرصت برای نقد و بررسی آثار، از اهداف مهم این محفل است.

جعفری خاطرنشان کرد: این برنامه به صورت عمومی برگزار می‌شود و همه علاقه‌مندان به شعر و ادبیات می‌توانند به شکل رایگان در جلسات آن حضور پیدا کنند.