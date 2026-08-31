کمک ۷ میلیاردریالی به خانواده زندانیان ملارد با مشارکت خیرین

به گزارش خبرنگار مهر، هفت میلیارد ریال کمک نقدی میان خانواده‌های واجد شرایط زندانیان در شهرستان ملارد توزیع شده است؛ اقدامی که با مشارکت خیرین و انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان انجام شد.

بر اساس اعلام انجمن حمایت از زندانیان ملارد، این کمک‌ها همزمان با میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق و پس از شناسایی خانواده‌های نیازمند، در اختیار آنان قرار گرفته است.

این طرح با هماهنگی مهدی جهانشیری، دادستان ملارد، اعضای هیئت‌مدیره انجمن و جمعی از خیرین اجرا شده و هدف آن کاهش بخشی از مشکلات اقتصادی خانواده‌هایی عنوان شده است که در پی زندانی شدن سرپرست یا یکی از اعضای خانواده با فشارهای معیشتی روبه‌رو هستند.

قاسم‌زاده، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان ملارد، ضمن تشکر از خیرین مشارکت‌کننده، بر ادامه حمایت از این خانواده‌ها و افزایش مشارکت نیکوکاران در برنامه‌های حمایتی تأکید کرده است.

انجمن حمایت از زندانیان می‌گوید کمک به خانواده‌های زندانیان، بخشی از برنامه‌های حمایتی این نهاد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از زندانی شدن اعضای خانواده است.