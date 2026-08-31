به گزارش خبرنگار مهر، حمید برزا، ظهر دوشنبه، در حاشیه بهرهبرداری از ایستگاه راهآهن شهری رباطکریم اظهار کرد: در راستای رفع موانع و تسهیل تردد شهروندان، بخشی از عملیات اجرایی ایستگاه راهآهن بر عهده شهرداری قرار گرفت.
وی افزود: احداث زیرگذر و رمپ ورودی زیرگذر راهآهن، بهسازی و اورهال سالن انتظار، تأمین روشنایی و رفع نقاط تاریک ایستگاه از جمله اقدامات انجامشده توسط شهرداری رباطکریم بود.
سرپرست شهرداری رباطکریم با بیان اینکه این اقدامات در مدت ۴۵ روز به سرانجام رسید، گفت: برای اجرای این پروژهها بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال، معادل ۱۲ میلیارد تومان، هزینه شد و عملیات اجرایی در بازه زمانی تعیینشده به پایان رسید.
برزا خاطرنشان کرد: این پروژه به معنای معمول یک طرح مشارکتی نبود، اما بخش قابل توجهی از اقدامات با همکاری و هماهنگی مجموعه راهآهن رباطکریم و شهرداری انجام شد تا شرایط استفاده شهروندان از این ایستگاه بهبود پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره به پروژههای پیشروی شهرداری رباطکریم اظهار کرد: اتصال انتهای بلوار مصلی به بلوار شهید سعادتمندی یکی از اولویتهای اصلی شهرداری است که از مطالبات قدیمی شهروندان به شمار میرود و تکمیل آن میتواند به کاهش مشکلات ترافیکی و بهبود دسترسی در این محدوده کمک کند.
سرپرست شهرداری رباطکریم همچنین از اجرای فاز نخست بوستان اشکانیان خبر داد و افزود: این مرحله در مساحتی حدود ۸ هزار مترمربع اجرا خواهد شد.
برزا اضافه کرد: اتصال بلوار آزادگان به بلوار آبشناسان نیز از دیگر پروژههای مهم شهرداری است و همزمان توسعه فضای سبز و اجرای طرحهای مرتبط با ارتقای کیفیت محیط شهری دنبال خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: تکمیل اتصال بلوار مصلی به بلوار شهید سعادتمندی و اجرای فاز نخست بوستان اشکانیان، در شرایط فعلی از مهمترین اولویتهای عمرانی شهرداری رباطکریم محسوب میشود.
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