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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

برزا: ایستگاه راه‌آهن رباط‌کریم در ۴۵ روز بهسازی شد

برزا: ایستگاه راه‌آهن رباط‌کریم در ۴۵ روز بهسازی شد

رباط‌کریم- سرپرست شهرداری رباط‌کریم از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی در ایستگاه راه‌آهن این شهر طی ۴۵ روز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید برزا، ظهر دوشنبه، در حاشیه بهره‌برداری از ایستگاه راه‌آهن شهری رباط‌کریم اظهار کرد: در راستای رفع موانع و تسهیل تردد شهروندان، بخشی از عملیات اجرایی ایستگاه راه‌آهن بر عهده شهرداری قرار گرفت.

وی افزود: احداث زیرگذر و رمپ ورودی زیرگذر راه‌آهن، بهسازی و اورهال سالن انتظار، تأمین روشنایی و رفع نقاط تاریک ایستگاه از جمله اقدامات انجام‌شده توسط شهرداری رباط‌کریم بود.

سرپرست شهرداری رباط‌کریم با بیان اینکه این اقدامات در مدت ۴۵ روز به سرانجام رسید، گفت: برای اجرای این پروژه‌ها بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال، معادل ۱۲ میلیارد تومان، هزینه شد و عملیات اجرایی در بازه زمانی تعیین‌شده به پایان رسید.

برزا خاطرنشان کرد: این پروژه به معنای معمول یک طرح مشارکتی نبود، اما بخش قابل توجهی از اقدامات با همکاری و هماهنگی مجموعه راه‌آهن رباط‌کریم و شهرداری انجام شد تا شرایط استفاده شهروندان از این ایستگاه بهبود پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های پیش‌روی شهرداری رباط‌کریم اظهار کرد: اتصال انتهای بلوار مصلی به بلوار شهید سعادتمندی یکی از اولویت‌های اصلی شهرداری است که از مطالبات قدیمی شهروندان به شمار می‌رود و تکمیل آن می‌تواند به کاهش مشکلات ترافیکی و بهبود دسترسی در این محدوده کمک کند.

سرپرست شهرداری رباط‌کریم همچنین از اجرای فاز نخست بوستان اشکانیان خبر داد و افزود: این مرحله در مساحتی حدود ۸ هزار مترمربع اجرا خواهد شد.

برزا اضافه کرد: اتصال بلوار آزادگان به بلوار آبشناسان نیز از دیگر پروژه‌های مهم شهرداری است و همزمان توسعه فضای سبز و اجرای طرح‌های مرتبط با ارتقای کیفیت محیط شهری دنبال خواهد شد.

برزا: ایستگاه راه‌آهن رباط‌کریم در ۴۵ روز بهسازی شد

وی در پایان تأکید کرد: تکمیل اتصال بلوار مصلی به بلوار شهید سعادتمندی و اجرای فاز نخست بوستان اشکانیان، در شرایط فعلی از مهم‌ترین اولویت‌های عمرانی شهرداری رباط‌کریم محسوب می‌شود.

کد مطلب 6933244

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