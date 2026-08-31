به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه ۲۲، این عملیات با هدف تضمین توزیع پایدار آب و تقویت زیرساخت‌های توزیع در محدوده مترو ایران‌خودرو انجام شد.

هدف اصلی از اجرای این طرح، بهبود روند آبیاری و حفظ شادابی پوشش گیاهی در این محور استراتژیک است؛ اقدامی که گامی مؤثر در مسیر توسعه و تقویت شبکه آبرسانی فضای سبز منطقه به شمار می‌رود.

استمرار اقدامات اجرایی در حوزه زیرساخت‌های آبرسانی، نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع آب و ارتقای شاخص‌های کیفی فضای سبز شهری ایفا می‌کند.

خط‌کشی معابر منطقه ۴ در آستانه مهر

عملیات شبانه خط‌کشی ترافیکی و بهسازی معابر منطقه ۴ با هدف افزایش ایمنی تردد دانش‌آموزان و شهروندان در نواحی ۲، ۴ و ۸ آغاز شده است.

شهرداری منطقه ۴، یحیی سرلکی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک منطقه، اعلام کرد: به منظور استقبال شایسته از ماه مهر، اجرای عملیات شبانه خط‌کشی معابر اصلی، سرعتکاه‌ها، خط‌کشی دو جزئی، بلوک عابر پیاده و نوشتاری در مقابل مدارس و مراکز آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این عملیات در ۱۵ تقاطع و معبر پرتردد و در مساحتی بالغ بر یک‌هزار و ۱۰۰ مترمربع اجرا می‌شود و با جدیت ادامه خواهد داشت.

ارتقای سطح خدمات در مددسراهای تهران

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از استقرار و فعالیت ۲۴ ساعته مددکاران در مددسراهای شهر تهران خبر داد.

سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، یوسف مقدمی اظهار داشت: این اقدام با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مددجویان، خروج مؤثر افراد از چرخه آسیب و کاهش آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: این طرح در حال حاضر به صورت پایلوت در چند مددسرای ویژه بانوان و آقایان اجرا می‌شود و مددکاران به صورت شبانه‌روزی به بررسی دقیق موضوعات و نیازهای مددجویان خواهند پرداخت.

مقدمی در پایان گفت: این اقدام جدید در کنار خدمات اجتماعی موجود در مددسراها انجام می‌شود و با توجه به نتایج این مرحله، در سایر مددسراهای سطح شهر نیز با هدف پوشش حداکثری اجرا و تعمیم داده خواهد شد.

تحول در محلات منطقه ۲ با اجرای کارویژه‌های شهری

در نشستی تخصصی با حضور مدیران ارشد شهری، روند اجرای ۹۷ طرح عمرانی، ترافیکی، خدمات شهری و اجتماعی در قالب کارویژه‌های ابلاغی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران مورد ارزیابی قرار گرفت و راهکارهای تسریع در تحقق مطالبات محلی مورد بررسی قرار گرفت.

شهرداری منطقه ۲، در راستای تحقق اهداف کلان مدیریت شهری پایتخت و اجرای دقیق برنامه‌های ابلاغی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، نشست پیگیری و هماهنگی کارویژه‌ها برگزار و میزان پیشرفت طرح‌های مصوب تحلیل و بررسی شد.

بر اساس این گزارش، از مجموع برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، ۹۷ طرح کلیدی در حوزه‌های عمرانی، ترافیکی، خدمات شهری و اجتماعی با هدف پاسخگویی به نیازهای محلی و ارتقای سطح رفاه شهروندان طراحی و در دستور کار اجرایی معاونت‌ها و نواحی قرار گرفته است.

در این جلسه، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت طرح‌های پیش‌بینی‌شده، چالش‌ها و موانع اجرایی موجود در مسیر پیشبرد طرح‌ها بررسی شد.

همچنین به منظور صیانت از زمان و منابع عمومی، راهکارهای مؤثر و عملیاتی برای رفع موانع، چابک‌سازی فرآیندها و تسریع و تسهیل در اجرای کارویژه‌ها مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در این نشست بر ضرورت هم‌افزایی در تکمیل کارویژه‌ها تا پایان سال جاری، استمرار بازدیدهای میدانی و نظارت مستمر بر حسن اجرای طرح‌ها تأکید شد.

موافقت با احداث دومین پارکینگ پناهگاه تهران در منطقه ۱۰

مهدی اخ الصنایع،شهردار منطقه ۱۰ از موافقت دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ با احداث پارکینگ پناهگاه میمنت خبر داد و گفت: این پروژه با ظرفیت حداقل ۶۰۰ خودرو، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز پارکینگ منطقه، دومین پارکینگ پناهگاه تهران خواهد بود.

اخ‌الصنایع شهردار منطقه۱۰ با اشاره به موافقت دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ با احداث پارکینگ پناهگاه میمنت اظهار کرد: این پروژه در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۱۱۵ مترمربع و در مجموع در ۱۳ طبقه شامل چهار طبقه زیرسطحی با کاربری پارکینگ و پناهگاه و ۹ طبقه روی سطح احداث خواهد شد و ظرفیت پارک حداقل ۶۰۰ خودرو را خواهد داشت.

وی افزود: پارکینگ میمنت در مجاورت دو بیمارستان آزادی و میمنت و ساختمان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی احداث خواهد شد و با توجه به موقعیت پرتردد این محدوده، نقش مؤثری در تأمین نیاز پارک خودرو و ساماندهی تردد در این بخش از منطقه خواهد داشت.

شهردار منطقه ادامه داد: با توجه به اهمیت این پروژه، آیین کلنگ‌زنی پارکینگ میمنت نیز به‌زودی برگزار خواهد شد تا عملیات اجرایی آن وارد مرحله جدیدی شود.

اخ‌الصنایع با اشاره به اجرای نخستین پروژه پارکینگ پناهگاه منطقه ۱۰ در خیابان اعتماد گفت: پارکینگ زیرسطحی اعتماد در سه طبقه و با ظرفیت ۲۷۵ خودرو در حال اجراست و اکنون به پیشرفت حدود ۹۰ درصدی رسیده است. با بهره‌برداری از پروژه میمنت، منطقه ۱۰ شاهد احداث دومین پارکینگ پناهگاه تهران خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های پارکینگ در منطقه ۱۰ اظهار کرد: در مجموع پنج دوره گذشته مدیریت شهری، تنها ۱۷۰ واحد پارکینگ در منطقه ایجاد شده بود، اما در دوره ششم مدیریت شهری، ایجاد حدود ۳ هزار واحد پارکینگ عمومی در دستور کار قرار گرفته و رفع موانع و تسهیل اجرای پروژه‌های مرتبط با این ظرفیت در حال پیگیری است.

شهردار منطقه خاطرنشان کرد: توسعه پارکینگ‌های عمومی در نقاط پرتردد، علاوه بر پاسخگویی به بخشی از نیاز دیرینه شهروندان، می‌تواند موجب کاهش توقف‌های حاشیه‌ای، بهبود نظم ترافیکی و ارتقای کیفیت محیط شهری شود.

اخ‌الصنایع با اشاره به مهم‌ترین اقدامات دوره ششم مدیریت شهری در حوزه پارکینگ گفت: اجرای پارکینگ زیرسطحی اعتماد، پارکینگ طبقاتی گلستانی، پارکینگ مکانیزه مشعوف، رفع موانع پروژه پارکینگ ستاری، طراحی پارکینگ‌های طبقاتی میمنت و رضوان و صدور مجوز احداث پارکینگ طبقاتی دامپزشکی، از جمله مهم‌ترین اقدامات این دوره برای توسعه ظرفیت پارکینگ منطقه به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: تداوم این اقدامات و رفع موانع پروژه‌های در دست اجرا، زمینه افزایش ظرفیت پارکینگ منطقه و بهبود وضعیت تردد و توقف خودرو در محدوده‌های پرتراکم و پرتردد منطقه ۱۰ را فراهم خواهد کرد.