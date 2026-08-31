پایداری و ثبات ارتباطات کشور با وجود حمله نظامی شب گذشته دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین نمایشگاه الکامپ (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک) امروز دوشنبه ۹ شهریورماه با حضور ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصطفی جبار سند، وزیر اتصالات عراق افتتاح شد.

محمد حافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات در این مراسم با اشاره به پایداری شبکه ارتباطی کشور در بحران‌های اخیر، اظهار کرد: ما در طول جنگ ۴۰ روزه و جنگ‌های بعد از آن، و حتی اتفاقی که شب گذشته افتاد، شاهد ثبات و پایداری ارتباطات در کشور بودیم.

‌وی ادامه داد: تعبیر وزیر ارتباطات این است که خانواده ارتباطات، مجموعه‌ای است که از دولت تا تک‌تک شرکت‌های بخش خصوصی را در بر می‌گیرد؛ این مجموعه باعث می‌شود مردم بتوانند در هر شرایطی، بر پایه دانشی که در کشور توسعه یافته است، به ارتباطات و فراتر از آن، به خدمات پایدار متصل باشند.

نمایشگاه الکامپ؛ نماد نهادینه‌شدن تکنولوژی در ایران

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، نمایشگاه الکامپ را نماد عینی تاب‌آوری و نماد ققنوس دانست و افزود: همان‌طور که توضیح دادم، این نمایشگاه کاملاً نماد تاب‌آوری شده است. این نشان می‌دهد که این زیست‌بوم و این تکنولوژی‌ها در ایران به شکل عمیقی نهادینه شده‌اند و این امکان وجود ندارد که با حملات نظامی یا در بحران‌های اجتماعی، مردم از این سرویس‌ها محروم شوند.

هدف‌گذاری برای سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال

حافظ حکمی با اشاره به چشم‌انداز پیش‌رو برای اقتصاد دیجیتال کشور تصریح کرد: امیدوارم در سال سی‌ام برگزاری این نمایشگاه، ما فضای کاملاً متفاوتی داشته باشیم؛ شرکت‌های بیشتری حضور یابند، اقتصاد ما به سهم ۱۰ درصدی خود از تولید ناخالص داخلی (GDP) نزدیک‌تر شده باشد و از همه مهم‌تر، تعاملات بین‌المللی بیشتری داشته باشیم.