جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی و با دستور پلیس راه، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال مسدود و تردد در محور کندوان به صورت یکطرفه از شمال به جنوب برقرار شده است.
وی افزود: هماکنون ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، محدوده مرزنآباد تا مجلار، نیمهسنگین تا سنگین است.
صادقی ادامه داد: در محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت، محدوده سهراهی چلاو تا بایجان، ترافیک نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران گفت: در سایر محورهای مواصلاتی استان، تردد خودروها به صورت عادی و روان در جریان است.
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