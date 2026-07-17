جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی و با دستور پلیس راه، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال مسدود و تردد در محور کندوان به صورت یک‌طرفه از شمال به جنوب برقرار شده است.

وی افزود: هم‌اکنون ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، محدوده مرزن‌آباد تا مجلار، نیمه‌سنگین تا سنگین است.

صادقی ادامه داد: در محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو تا بایجان، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: در سایر محورهای مواصلاتی استان، تردد خودروها به صورت عادی و روان در جریان است.