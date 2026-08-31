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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

۹ سارق سابقه‌دار در عباس‌آباد به دام پلیس افتادند

۹ سارق سابقه‌دار در عباس‌آباد به دام پلیس افتادند

عباس‌آباد- فرمانده انتظامی عباس‌آباد از شناسایی و دستگیری ۹ سارق سابقه‌دار در اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نیما تقوی با اشاره به اجرای طرح‌های انتظامی برای افزایش امنیت و مقابله با سرقت اظهار کرد: مأموران پلیس پیشگیری شهرستان عباس‌آباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق به شناسایی ۹ سارق سابقه‌دار شدند.

وی افزود: متهمان در چند عملیات جداگانه و ضربتی دستگیر و برای انجام تحقیقات تخصصی به مقر انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد با بیان اینکه متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب چندین فقره سرقت اعتراف کردند، گفت: پس از تکمیل پرونده مقدماتی، متهمان برای ادامه روند رسیدگی و سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

تقوی تأکید کرد: اجرای طرح‌های هدفمند انتظامی و برخورد با سارقان و مجرمان سابقه‌دار با هدف ارتقای امنیت عمومی و کاهش وقوع سرقت در شهرستان عباس‌آباد ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6933340

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