به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نیما تقوی با اشاره به اجرای طرحهای انتظامی برای افزایش امنیت و مقابله با سرقت اظهار کرد: مأموران پلیس پیشگیری شهرستان عباسآباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق به شناسایی ۹ سارق سابقهدار شدند.
وی افزود: متهمان در چند عملیات جداگانه و ضربتی دستگیر و برای انجام تحقیقات تخصصی به مقر انتظامی منتقل شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان عباسآباد با بیان اینکه متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب چندین فقره سرقت اعتراف کردند، گفت: پس از تکمیل پرونده مقدماتی، متهمان برای ادامه روند رسیدگی و سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
تقوی تأکید کرد: اجرای طرحهای هدفمند انتظامی و برخورد با سارقان و مجرمان سابقهدار با هدف ارتقای امنیت عمومی و کاهش وقوع سرقت در شهرستان عباسآباد ادامه خواهد داشت.
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