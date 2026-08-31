جدیدترین ادعاهای ضدایرانی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا امروز دوشنبه در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» بار دیگر علیه ایران موضع گیری کرد.

رئیس‌ جمهور آمریکا در تلاش برای آرام کردن فضای ملتهب کشورش متأثر از تجاوز پرهزینه به ایران در این خصوص ادعا کرد: ایران رسما یک کشور ورشکسته و ازهم‌ پاشیده است؛ کارش تمام است!

دونالد ترامپ، بی توجه به نگرانی مضاعف نظامیان کشورش از مورد هدف قرار گرفتن از سوی نیروی دریایی ایران، مدعی شد: آن‌ ها نه نیروی دریایی دارند، نه نیروی هوایی و نه حتی پول ملی؛ حقوق سربازان و نیروهای پلیس را نمی‌ پردازند.

دونالد ترامپ که به هر چیزی برای نجات از مخمصه تبعات تجاوز به ایران در داخل و خارج از کشورش چنگ می زند، این بار رسانه های افشاگر را هدف قرار داد و با گسترش ادعاهای پیشین خود درباره اغتشاشات عوامل سیا و موساد سال گذشته در ایران مدعی شد: تنها چیزی که دارند، «اخبار جعلی» درباره ایالات متحده، تمایل به کشتار معترضان (که شمار کشته‌ شدگان اکنون به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده است؛ آن‌ها باید به جرم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محاکمه شوند!) و البته مهارت بالا در سرهم‌بندی حرف های بیهوده است.

وی در گفتگو با شبکه فاکس‌نیوز نیز ادعا کرد: ضربه سختی به ایران خواهیم زد. ما به حمله ایران به نیروهای آمریکایی در اردن پاسخ خواهیم داد. تحریم‌ های کنونی آمریکا علیه ایران، تأثیرگذاری خود را آغاز کرده‌اند. سامانه‌ های پدافند هوایی آمریکا تمام موشک‌ها را رهگیری کردند، به‌جز یکی که مشخص شد مسیر پروازی آن به گونه‌ای نبود که به هدف مهمی برخورد کند. ما ضربه سختی به ایران خواهیم زد!

این در حالیست که شامگاه یکشنبه، دشمن آمریکایی-صهیونی در اقدامی تجاوزکارانه و ناشی از استیصال، ۲ پرتابگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در جزیره لارک هدف قرار داد. این حمله منجر به شهادت و مجروحیت تنی چند از رزمندگان و هموطنان غیور شد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای این تجاوز را محکوم کرد و اعلام داشت: دشمن آمریکایی-صهیونی بار دیگر بر مبنای استیصال خود در حل مشکلات داخلی و کاهش اعتبارش در بین کشورهای منطقه، به دنبال احیای نقش شوم خود برآمده است. این اقدام توسط فرزندان ایران اسلامی پاسخ داده خواهد شد و تنبیه متجاوز را به دنبال خواهد داشت.

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران نیز در پیام خود تأکید کرد که این حرکت خطایی راهبردی و مهلک از سوی رژیم ترامپ در جریان جنگ اقتصادی بوده و دشمن در هر دو عرصه اقتصادی و نظامی، تبعات این محاسبه غلط را خواهد پرداخت.

ساعاتی پس از این تجاوز، نیروی هوافضای سپاه پاسداران در عملیات ترکیبی موشکی-پهپادی با رمز «یا محمدابن عبدالله (ص)» وارد عمل شد. رزمندگان غیور این نیرو، زیرساخت‌های فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگنده‌های دشمن را در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق در اردن با شلیک موشک‌های بالستیک درهم کوبیدند و خسارات سنگینی به آن وارد کردند.