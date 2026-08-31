به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری ظهر دوشنبه در جریان سفر به استان قزوین و همزمان با روز قزوین، در بازدید از پایگاه مردم‌شناسی منطقه تاریخی الموت و در جمع مردم، نخبگان و مسئولان استان، الموت را یکی از مهم‌ترین کانون‌های هویتی و تمدنی کشور دانست و اظهار کرد: حضور در این منطقه صرفاً بازدید از یک مجموعه تاریخی نیست، بلکه ورود به سرزمینی است که بخش مهمی از حافظه تاریخی و فرهنگی ایران را در خود جای داده است.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی قلعه‌های الموت افزود: این بناها را نباید صرفاً مجموعه‌ای از خشت و سنگ و سازه‌های تاریخی دانست؛ چراکه قلعه‌های الموت بخشی از شناسنامه فرهنگی و تمدنی ایران به شمار می‌روند و حفظ و معرفی آنها می‌تواند نقش مهمی در تقویت هویت تاریخی و توسعه گردشگری منطقه داشته باشد.

وزیر میراث فرهنگی با قدردانی از مردم منطقه، باستان‌شناسان و کارشناسانی که طی سال‌های گذشته برای حفاظت و معرفی میراث تاریخی الموت تلاش کرده‌اند، گفت: ثبت جهانی این آثار نتیجه سال‌ها تلاش متخصصان و دوستداران میراث فرهنگی است و در این مسیر باید از تلاش‌های حمیده چوبک و سایر پژوهشگران و کارشناسانی که در پرونده جهانی شدن این مجموعه نقش داشتند، قدردانی کرد.

صالحی‌امیری تأکید کرد: جهانی شدن یک اثر تاریخی به معنای جدا شدن آن از مردم و سرزمینی که این میراث در آن شکل گرفته نیست، بلکه ثبت جهانی مسئولیت همه ما را برای حفاظت از آن افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: مردم الموت طی نسل‌های متوالی از این میراث صیانت کرده‌اند و همچنان باید به عنوان صاحبان اصلی این میراث فرهنگی، در فرآیند حفاظت، معرفی و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری منطقه نقش محوری داشته باشند.

وزیر میراث فرهنگی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به مطالبات مردم منطقه، اظهار کرد: مسئولان باید خود را خدمتگزار مردم بدانند و در دولت چهاردهم نیز پیگیری مسائل و نیازهای مردم مناطق مختلف از جمله الموت با جدیت دنبال خواهد شد.

وی افزود: توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی مردم منجر شود که همزمان با حفاظت از میراث تاریخی، زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگران نیز در منطقه ایجاد شود.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده الموت در حوزه گردشگری تاریخی، طبیعی و فرهنگی گفت: این منطقه برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور ظرفیت بالایی دارد، اما بهره‌گیری از این ظرفیت نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در حوزه زیرساخت است.

وی، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ایجاد مراکز پذیرایی مناسب، افزایش ظرفیت اقامتی و احداث هتل‌های استاندارد را از جمله نیازهای اساسی منطقه برشمرد و تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که گردشگر پس از ورود به الموت امکان اقامت، استفاده از خدمات و تجربه مطلوب از جاذبه‌های منطقه را داشته باشد.

وزیر میراث فرهنگی در پایان با تأکید بر نقش الموت در آینده گردشگری قزوین خاطرنشان کرد: ریل توسعه پایدار استان قزوین از الموت می‌گذرد و اگر زیرساخت‌های لازم در این منطقه تقویت شود، الموت می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد گردشگری استان تبدیل شود.