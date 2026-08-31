به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در الموت اظهار کرد: امروز جشن ثبت جهانی الموت را در جایی برگزار می‌کنیم که نام آن در یونسکو به ثبت رسیده و مردم این منطقه باید از این موفقیت احساس غرور و نشاط داشته باشند.

وی افزود: الموت با ثبت جهانی، در نگاه جهانی به عنوان یک قطب تمدنی به رسمیت شناخته شده و از این پس تلاش می‌کنیم این منطقه به یک قطب گردشگری نیز تبدیل شود.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به روند طولانی ثبت جهانی الموت گفت: بیش از یک دهه برای ثبت جهانی این اثر تلاش شد و کارشناسان مختلف در این مسیر بسیج شدند؛ همچنین پایگاه ملی الموت حدود ۲۵ سال برای فراهم کردن مقدمات این ثبت جهانی فعالیت کرده است.

صالحی‌امیری ادامه داد: ثبت جهانی پایان راه نیست بلکه آغاز یک مسئولیت جدید است و از امروز مردم الموت، به‌ویژه جوانان این منطقه، باید در حفاظت و صیانت از این میراث جهانی نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به ظرفیت تاریخی و تمدنی الموت بیان کرد: الموت صرفاً یک قلعه نیست بلکه مجموعه‌ای از قلعه‌ها و نشانه‌های یک نظام حکمرانی پیچیده و یک میراث تمدنی ارزشمند است که تفکر و فرهنگ شیعی اسماعیلیان نزاری نیز در آن شکل گرفته و تداوم یافته است.

وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر ضرورت معرفی آثار ثبت جهانی کشور به نسل جدید گفت: از آموزش و پرورش و آموزش عالی انتظار داریم آثار ثبت جهانی ایران را در منابع آموزشی و درسی معرفی کنند تا کودکان، نوجوانان و دانشجویان با ارزش‌های فرهنگی و تمدنی سرزمین خود آشنا شوند.

صالحی‌امیری با اشاره به جلسه مشترک مسئولان ملی و استانی برای بررسی وضعیت الموت گفت: در این جلسه بر اجرای دست‌کم ۱۰ اقدام جدید در این منطقه تأکید شد که اصلاح زیرساخت‌ها، توسعه اقامتگاه‌ها و بهسازی مسیرهای دسترسی و جاده‌ها از جمله آنهاست.

وی افزود: این اقدامات باید هم در سطح ستادی با محوریت استان قزوین و استاندار و هم در میدان و در خود منطقه دنبال شود و امیدواریم سال آینده که دوباره در الموت حضور پیدا می‌کنیم، مردم تغییرات ایجادشده را از نزدیک احساس کنند.

وزیر میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: برای توسعه بوم‌گردی و صنایع دستی نیز تسهیلات و وام‌های قرض‌الحسنه و کم‌بهره پیش‌بینی خواهد شد تا مردم محلی بتوانند از ظرفیت ثبت جهانی الموت برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه استفاده کنند.

صالحی‌امیری گفت: چشم‌انداز ما این است که الموت از امروز لباس جدیدی بر تن کند و آینده‌ای درخشان پیش رو داشته باشد و در ادامه نیز برای قرار گرفتن آن در فهرست روستاهای جهانی گردشگری تلاش خواهیم کرد.

وی همچنین از برنامه دولت برای توجه بیشتر به ظرفیت‌های استان قزوین خبر داد و افزود: قزوین باید به عنوان یک قطب تمدنی، گردشگری و صنایع دستی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.