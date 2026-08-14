نبیه بری در دیدار با سفیر آمریکا: تجاوزات اسرائیل علیه لبنان متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در دیدار با میشل عیسی سفیر آمریکا در بیروت تاکید کرد که رژیم صهیونیستی به تجاوزات خود علیه لبنان ادامه می دهد و این تجاوزات متوقف نشده است.

وی اضافه کرد: کلید ثبات در متعهد کردن اسرائیل به توقف تجاوزاتش است.

این در حالی است که امضای توافق ننگین دولت غربگرای بیروت با رژیم صهیونیستی تحت حمایت آمریکا تاکنون هیچ تأثیر مثبتی در زمینه توقف حملات علیه لبنان نداشته و بالعکس باعث تثبیت اشغالگری صهیونیست ها در جنوب این کشور شده است.