پایدارسازی آب و احیای قنوات باید در اولویت توسعه روستاهای میانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم عبدالهی عصر دوشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان میانه که با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم برگزار شد، اظهار کرد: اتصال روستاها به بازار می‌تواند فرصت‌های بزرگ اقتصادی ایجاد کند و احیای قنوات تنها به معنای بازگشت آب نیست، بلکه می‌تواند به حفظ کشاورزی و ماندگاری جمعیت در روستاها منجر شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در یک واحد تولیدی صرفاً به معنای ایجاد یک کارخانه نیست، بلکه می‌تواند زنجیره‌ای از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را در منطقه شکل دهد و زمینه رونق اقتصادی روستاها را فراهم کند.

پایدارسازی آب روستاهای کم‌برخوردار در اولویت باشد

نماینده مردم میانه در مجلس با اشاره به مشکلات حوزه آب در شهرستان گفت: در روستاهای کم‌برخوردار، به‌ویژه در بخش‌های کاغذکنان و مرکزی، پایدارسازی منابع آب باید در اولویت قرار گیرد.

عبدالهی ادامه داد: موضوع آب باید به صورت یک بسته یکپارچه از نقطه بارش تا سفره‌های زیرزمینی و از سفره تا مزرعه دنبال شود تا اقدامات انجام‌شده در این حوزه اثربخشی بیشتری داشته باشد.

وی بر اجرای بسته یکپارچه آبخیزداری و احیای قنوات نیز تأکید کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند نقش مهمی در حفظ منابع آب و تداوم فعالیت‌های کشاورزی روستاها داشته باشد.

راه‌های روستایی بر اساس اثرگذاری اقتصادی اولویت‌بندی شوند

نماینده مردم میانه در مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه اولویت‌بندی پروژه‌های راه روستایی اظهار کرد: راه‌های روستایی نباید صرفاً بر اساس میزان کیلومتر احداث یا بهسازی اولویت‌بندی شوند، بلکه باید میزان اثرگذاری آنها بر تولید، دسترسی به خدمات، بازار و ماندگاری جمعیت مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در حوزه کشاورزی و دامداری نیز باید از تولید خام عبور کرده و به سمت افزایش بهره‌وری، فرآوری و ایجاد زنجیره ارزش حرکت کنیم.

افزایش درآمد دامدار به جای افزایش تعداد دام

عبدالهی با اشاره به ظرفیت دام سبک در شهرستان میانه گفت: هدف در این بخش نباید صرفاً افزایش تعداد دام باشد، بلکه باید افزایش درآمد دامدار به ازای هر رأس دام دنبال شود تا بهره‌وری و اقتصاد خانوارهای روستایی تقویت شود.

وی همچنین پیشنهاد اجرای طرح پایلوت «روستای مولد انرژی» را در روستاهای مستعد مطرح کرد و گفت: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به‌ویژه برای تأمین انرژی تأسیسات آبرسانی، فعالیت‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد.

گردشگری کندوان به فعالیت اقتصادی تبدیل شود

نماینده مردم میانه در مجلس با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری بخش کندوان اظهار کرد: گردشگری این منطقه باید از یک ظرفیت بالقوه به فعالیتی اقتصادی و پایدار تبدیل شود و تحقق این هدف نیازمند توسعه زیرساخت‌ها، ارائه خدمات مناسب و مشارکت مردم محلی است.

وی همچنین خواستار بررسی طرح‌های پایلوت شیلات در نقاط دارای منابع آب و توجیه اقتصادی شد.

عبدالهی در جمع‌بندی مطالبات شهرستان میانه گفت: طرح جامع پایدارسازی آب روستاهای کم‌برخوردار، اجرای بسته یکپارچه آبخیزداری و احیای قنوات، توسعه انرژی خورشیدی در بخش‌های کشاورزی، دام و گردشگری و اولویت‌بندی راه‌های روستایی بر اساس اثر واقعی آنها بر اقتصاد و زندگی مردم، از مهم‌ترین مطالبات شهرستان است.

وی تأکید کرد: عدالت در توسعه به معنای توزیع یکسان منابع نیست، بلکه به این معناست که هر منطقه متناسب با میزان محرومیت، ظرفیت‌ها و مسائل خود فرصت رشد و توسعه پیدا کند.