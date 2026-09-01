مجتمع توانبخشی معلولان گلپایگان کلنگ زنی شد

مرتضی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کلنگ زنی ساخت مجتمع توانبخشی و نگهداری معلولان اظهار کرد: اقدامی ماندگار و با هدف التیام دغدغه‌های خانواده‌های دارای فرزند توانخواه، آیین کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی مرکز جامع نگهداری و توانبخشی معلولان مسولین شهرستان و خیرین برگزار شد.

وی افزود: این مجتمع در زمینی به وسعت ۴۰ هزار مترمربع طراحی شده که فاز نخست آن با زیربنای ساختمانی ۵ هزار مترمربع احداث خواهد شد.

اسکندری ابراز کرد:هزینه برآورد اولیه برای اجرای این پروژه بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده که تمامی آن توسط خیرین شهرستان تامین می گردد.

سرپرست اداره بهزیستی گلپایگان خاطر نشان کرد:افتتاح این مجتمع با استانداردهای لازم می‌تواند پاسخی شایسته به جامعه سالمند و معلول باشد و بخشی از مشکلات و نگرانی‌های خانواده های محترم آنها را مرتفع سازد.