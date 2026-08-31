به گزارش خبرنگار مهر، رضا داودی شامگاه دوشنبه در مراسم آغاز بهرهبرداری از طرح آبرسانی به ۶۱ روستای شهرستان سرپلذهاب، ضمن خیرمقدم به وزیر نیرو، معاونان وزیر، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، روحانیون، فرماندهان قرارگاه منطقه نجف اشرف و سایر مسئولان حاضر در این مراسم، اظهار کرد: مردم استان کرمانشاه و بهویژه مردم منطقه کلاشی با مهماننوازی خود زمینه برگزاری این مراسم را فراهم کردند که از آنان قدردانی میکنم.
وی با اشاره به اجرای قراردادهای محرومیتزدایی در حوزه آب روستایی استان کرمانشاه افزود: در استان کرمانشاه دو قرارداد بزرگ محرومیتزدایی در حوزه آب روستایی در حال اجراست که در مجموع قرار است آبرسانی پایدار به ۸۶۰ روستا انجام شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه عنوان کرد: در اجرای این طرحها، دو مجموعه بهعنوان معین استان فعالیت دارند که قرارگاه منطقه نجف اشرف مسئولیت آبرسانی در مناطق غرب استان و اورامانات را بر عهده دارد و در مجموع هشت شهرستان تحت پوشش فعالیتهای این قرارگاه قرار گرفتهاند.
داودی ادامه داد: امروز شاهد به ثمر نشستن بخشی از این اقدامات در قالب آبرسانی به ۶۱ روستای شهرستان سرپلذهاب هستیم و در بخش دیگری از استان نیز شش شهرستان تحت پوشش اقدامات آبرسانی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) قرار دارند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح آبرسانی به ۸۶۰ روستای استان گفت: از مجموع ۸۶۰ روستایی که طبق برنامه باید تحت پوشش این طرح قرار گیرند، تاکنون آبرسانی به بیش از ۴۳۰ روستا به بهرهبرداری رسیده و بیش از ۵۰ درصد برنامه محقق شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه بیان کرد: اکنون بخش قابل توجهی از روستاهای باقیمانده نیز در مرحله اجرا قرار دارند و بسیاری از آنها در مراحل پایانی هستند و پیشرفت فیزیکی برخی پروژهها به ۸۵، ۹۰ و حتی ۹۵ درصد رسیده است.
وی اضافه کرد: تعدادی از پروژهها نیز که پیشرفت فیزیکی پایینتری دارند، بهعنوان اولویتهای نیمه دوم امسال و سال آینده در نظر گرفته شدهاند تا بتوانیم بهتدریج همه آنها را به بهرهبرداری برسانیم و مردم استان از نعمت آب سالم، بهداشتی و پایدار برخوردار شوند.
آب، اولویت نخست استان کرمانشاه
داودی با قدردانی از استاندار کرمانشاه گفت: دکتر حبیبی در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه و همچنین شورای اداری، همواره آب را بهعنوان اولویت نخست استان مطرح کرده و در میان موضوعات مرتبط با آب نیز آب شرب در اولویت قرار گرفته است.
وی افزود: در همین راستا اعتبارات مناسبی برای حوزه آب اختصاص یافته و سال گذشته نیز نزدیک به هزار میلیارد تومان اعتبار در این حوزه داشتیم که با استفاده از آن توانستیم پروژههای متعددی را در بخشهای مختلف آب به بهرهبرداری برسانیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در ادامه با تشریح جزئیات طرح آبرسانی به روستاهای سرپلذهاب گفت: در این شهرستان امروز آبرسانی به ۶۱ روستا به ثمر نشسته است که برای اجرای این طرح بیش از ۸۵ کیلومتر لولهگذاری انجام شده و سه حلقه چاه عمیق نیز ایجاد شده است.
وی اعتبار هزینهشده برای اجرای این طرح را ۳۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این پروژه برای جمعیتی نزدیک به ۹ هزار نفر در روستاهای مجتمعهای صگرهگیران، تپهداراب، خانتپه، ماران و تپانی و همچنین سایر روستاهای تکروستایی تحت پوشش اجرا شده است.
داودی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها موجب ایجاد رضایتمندی مناسبی در میان مردم شده و تعدادی از روستاهای تحت پوشش نیز تنها سه یا چهار روز است که از نعمت آب سالم و پایدار بهرهمند شدهاند.
وی از تلاش مجموعههای اجرایی در اجرای این پروژهها قدردانی کرد و گفت: همکاران شرکت آب و فاضلاب و قرارگاه منطقه نجف اشرف طی سالهای گذشته و بهویژه دو سال اخیر تلاش زیادی برای پیشبرد طرحهای آبرسانی انجام دادهاند.
اجرای طرحهای آبرسانی با وجود شرایط دشوار
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به شرایط خاص کشور طی سالهای اخیر اظهار کرد: در این مدت با وجود جنگ ۱۲ روزه، حوادث و ناآرامیهای دیماه و همچنین جنگ رمضان، اجرای پروژههای آبرسانی متوقف نشد.
وی افزود: قرارگاه منطقه نجف اشرف با وجود اینکه در مقاطعی باید تمرکز بیشتری بر مأموریتهای دیگر خود میداشت، پروژههای آبرسانی را در دست اجرا نگه داشت و اگرچه در مقطعی و با توجه به شرایط کشور با کندی مواجه شدیم، اما هیچگاه پروژهها متوقف نشدند.
داودی ادامه داد: امروز در هشت شهرستانی که پروژههای آبرسانی آنها توسط قرارگاه منطقه نجف اشرف پیگیری میشود، امیدواریم بتوانیم امسال بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ روستای دیگر را نیز به بهرهبرداری برسانیم تا مردم این مناطق از خدمات آبرسانی پایدار برخوردار شوند.
وی با اشاره به سایر اقدامات انجامشده در حوزه آبرسانی روستایی گفت: در کنار پروژههای روستایی، چند روستا از جمله سرمست در سال گذشته آبرسانی شد و پروژههای آبرسانی در میرآباد و چند منطقه دیگر از جمله بانهوره نیز در قالب طرحهای آب روستایی اجرا و به نتیجه رسیده است.
برنامهریزی برای خروج روستاهای کرمانشاه از تنش آبی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه درباره سیاستها و راهبردهای اجرای طرح آبرسانی به روستاهای استان نیز گفت: در این طرح دو سیاست و استراتژی اصلی دنبال شده است.
وی توضیح داد: در سیاست نخست تلاش کردیم روستاهایی را که جمعیت بیشتری دارند و با کمترین زمان و هزینه میتوان آنها را به مرحله بهرهبرداری رساند، در اولویت قرار دهیم تا جهش مناسبی در حوزه آب روستایی ایجاد شود و جمعیت بیشتری در مدت کوتاهتری از خدمات آبرسانی پایدار بهرهمند شوند.
داودی افزود: در کنار این سیاست، در راهبرد اجرایی نیز ابتدا روستاهای فاقد آب و سپس روستاهایی که با تنش آبی بسیار شدید مواجه بودند در اولویت قرار گرفتند و پس از آن، روستاهای دارای تنش آبی کمتر در برنامه قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: در سال پایانی طرح نیز روستاهایی که دارای تأسیسات ناکارآمد، شبکههای فرسوده یا نیازمند اقدامات بیشتر برای افزایش بهرهوری هستند، در برنامه قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: بتوانیم تا پایان سال ۱۴۰۶ و در ابتدای سال ۱۴۰۷، آبرسانی به همه ۸۶۰ روستای هدف این طرح را به پایان برسانیم و استان کرمانشاه را از تنش آبی در حوزه روستایی خارج کنیم.
داودی در پایان با قدردانی از مردم کلاشی، مردم شهرستان سرپلذهاب، فرماندار، روحانیون، مسئولان و مجموعههایی که در اجرای طرحهای آبرسانی همکاری داشتهاند، گفت: آبرسانی پروژهای تکمحوری نیست و علاوه بر شرکت آب و فاضلاب و قرارگاه منطقه نجف اشرف، بخشهای مختلف دولت و دستگاههای اجرایی در اجرای آن نقش دارند که از همه این مجموعهها قدردانی میکنم.
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