  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۱

انفجار مین در بوزین و مرخیل پاوه یک فعال محیط‌زیست را مصدوم کرد

انفجار مین در بوزین و مرخیل پاوه یک فعال محیط‌زیست را مصدوم کرد

کرمانشاه- فرماندار پاوه از مصدومیت یک فعال محیط‌زیست بر اثر انفجار مین در محدوده مرزی منطقه حفاظت‌شده بوزین و مرخیل و حین عملیات اطفای حریق خبر داد.

فرزاد الماسی فرماندار پاوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان عملیات اطفای حریق در منطقه حفاظت‌شده بوزین و مرخیل، یک مین در محدوده مرزی این منطقه منفجر شد و یکی از فعالان محیط‌زیست حاضر در عملیات اطفای حریق مصدوم شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، اقدامات امدادی برای فرد مصدوم انجام شد و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، وی برای ادامه روند درمان به بیمارستان قدس پاوه منتقل شد.

فرماندار پاوه با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی، فعالان محیط‌زیست و اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد در جریان عملیات مهار آتش‌سوزی منطقه، گفت: این افراد با وجود شرایط دشوار منطقه برای کنترل و اطفای حریق تلاش‌های بی‌وقفه‌ای انجام داده‌اند.

الماسی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در جریان عملیات اطفای حریق، تصریح کرد: با توجه به وجود مناطق آلوده به مین و مهمات به‌جامانده از دوران جنگ در بخش‌هایی از منطقه، همه نیروهای حاضر باید توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای حاضر در عملیات باید از ورود به محدوده‌های ناشناخته و پرخطر خودداری کرده و پیش از ورود به مناطق مختلف، هماهنگی‌های لازم را با مسئولان مربوطه انجام دهند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

کد مطلب 6933706

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها