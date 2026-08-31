فرزاد الماسی فرماندار پاوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان عملیات اطفای حریق در منطقه حفاظتشده بوزین و مرخیل، یک مین در محدوده مرزی این منطقه منفجر شد و یکی از فعالان محیطزیست حاضر در عملیات اطفای حریق مصدوم شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، اقدامات امدادی برای فرد مصدوم انجام شد و با هماهنگیهای صورتگرفته، وی برای ادامه روند درمان به بیمارستان قدس پاوه منتقل شد.
فرماندار پاوه با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی، فعالان محیطزیست و اعضای سازمانهای مردمنهاد در جریان عملیات مهار آتشسوزی منطقه، گفت: این افراد با وجود شرایط دشوار منطقه برای کنترل و اطفای حریق تلاشهای بیوقفهای انجام دادهاند.
الماسی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در جریان عملیات اطفای حریق، تصریح کرد: با توجه به وجود مناطق آلوده به مین و مهمات بهجامانده از دوران جنگ در بخشهایی از منطقه، همه نیروهای حاضر باید توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای حاضر در عملیات باید از ورود به محدودههای ناشناخته و پرخطر خودداری کرده و پیش از ورود به مناطق مختلف، هماهنگیهای لازم را با مسئولان مربوطه انجام دهند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.
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