آشوراده پس از ۲۰ سال در مسیر رونق گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی صبح سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی با تشریح بخشی از اقدامات و دستاوردهای دولت در گلستان، اظهار کرد: منطقه آزاد اینچه‌برون با پیگیری‌های انجام‌شده وارد مرحله جدیدی از فعالیت شده و تاکنون ۸۲۰ شرکت در این منطقه به ثبت رسیده است.

وی افزود: از مجموع شرکت‌های ثبت‌شده، ۶۸ شرکت مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند و با هماهنگی گمرک و پلیس راهور نیز هزار و ۶۵۰ خودرو پلاک‌گذاری شده است.

استاندار گلستان ادامه داد: برای تسهیل تردد این خودروها، تفاهم‌نامه‌ای با هدف امکان تردد در استان‌های شمالی، اردبیل و تبریز منعقد شده است.

طهماسبی با اشاره به ظرفیت‌های تجاری منطقه آزاد اینچه‌برون، گفت: در مذاکرات انجام‌شده با دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و سفرای کشورهای همسایه، هدف‌گذاری استان تبدیل اینچه‌برون به منطقه آزاد تجاری کشورهای عضو اکو و آسیای میانه است و زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای تحقق این هدف با جدیت در حال پیگیری است.

وی همچنین از شکسته شدن طلسم ۲۰ ساله طرح گردشگری آشوراده خبر داد و اظهار کرد: با رویکرد دولت چهاردهم و با رعایت الزامات و پیوست‌های زیست‌محیطی، موانع اجرای طرح گردشگری آشوراده برطرف شده است.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: در همین راستا، طرح‌های بوم‌گردی در آشوراده و هتلینگ ساحلی در بندرترکمن نیز وارد مرحله اجرا شده‌اند که می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی در استان باشد.

طهماسبی با قدردانی از صبوری مردم گلستان در شرایط اقتصادی و ناترازی‌ها، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های استان برای توسعه سرمایه‌گذاری تأکید کرد و از سرمایه‌گذاران سراسر کشور خواست با توجه به ظرفیت‌های بکر، موقعیت راهبردی و امنیت پایدار گلستان، برای سرمایه‌گذاری در این استان ورود کنند.