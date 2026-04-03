حضور پرشور عشایر عرب خوزستان در مراسم تشییع پیکر شهید تنگسیری

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از عشایر عرب خوزستان با اهتزاز بیرقهای خاص عشیره خود با حضور آیین تشییع پیکر شهید علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آبادان با مشتهای گره کرده و گامهای استوار اعلام کردند: همچنان در دفاع از وطن و مقاومت در برابر دشمن متجاوز ایستادهاند.
آنان در این مراسم با تاکید بر ادامه راه شهید دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر شهدای وطن حمایت کشورهای حاشیهی خلیج فارس از دشمنان ایران و اسلام را محکوم کردند.
