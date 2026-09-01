به گزارش خبرنگار مهر ، مسلم محمد یاران در جلسه شورای اداری که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد: مردم خراسان شمالی تعصب و اعتقاد ویژه‌ای نسبت به حفاظت از طبیعت و به‌ویژه پارک ملی گلستان دارند و در مواقع بروز حوادثی مانند آتش‌سوزی، همواره با امکانات محدود برای کمک به مهار آتش و حفاظت از طبیعت وارد میدان شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت پارک ملی گلستان افزود: این منطقه از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های کشور و دارای تنوع ارزشمند گیاهی و جانوری است و حفاظت از آن نیازمند استقلال و تقویت ساختار مدیریتی و حفاظتی است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: کمبود نیروی انسانی، پراکندگی مناطق و محدودیت امکانات از جمله مشکلاتی است که نیروهای حفاظتی با آن مواجه هستند و باید برای رفع این کمبودها اقدامات جدی انجام شود.

یاران با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری با مجموعه محیط‌زیست گفت: دستگاه قضایی استان آمادگی دارد در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، در کنار محیط‌بانان و مجموعه حفاظت از محیط‌زیست قرار گیرد و برای رفع مشکلات و تقویت فرآیندهای حفاظتی همکاری کند.

وی همچنین با اشاره به تلفات و خسارات ناشی از حوادث جاده‌ای در محدوده جنگل اظهار کرد: بخشی از تلفات جاده‌ای و تصادفات خسارتی در محورهای عبوری از مناطق جنگلی رخ می‌دهد و اقدامات انجام‌شده برای اصلاح و تکمیل پروژه‌های مرتبط باید با جدیت دنبال شود.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به مشکلات محیط‌بانان گفت: بسیاری از نیروهای محیط‌زیست با تجهیزات نظارتی و حفاظتی کافی در اختیار ندارند و در مناطق صعب‌العبور و گسترده، با امکانات اولیه وظایف خود را انجام می‌دهند.

یاران افزود: باید به وضعیت معیشتی، حقوق و پاداش محیط‌بانان توجه ویژه شود؛ چرا که بهبود شرایط کاری این نیروها می‌تواند در ارتقای عملکرد و کاهش آسیب‌های احتمالی مؤثر باشد.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی اظهار کرد: بخشی از پرونده‌ها به مشکلات معیشتی بازمی‌گردد که هرچند مشکلات اقتصادی توجیه‌کننده تخلف نیست، اما می‌تواند به‌عنوان یک عامل بیرونی در بروز برخی آسیب‌ها تأثیرگذار باشد و باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی همچنین نبود مرکز واکنش سریع و مرکز پشتیبانی لجستیکی را از کمبودهای مهم حوزه حفاظت از محیط‌زیست دانست و گفت: استان در حوزه‌های زمینی و هوایی امکانات کافی برای واکنش سریع به حوادث، به‌ویژه آتش‌سوزی‌های گسترده در مناطق طبیعی و مرزی، ندارد و ایجاد چنین مراکزی یک ضرورت است.

یاران تأکید کرد: محیط‌بانان نباید در انجام وظایف قانونی خود دغدغه حمایت قضایی داشته باشند و نگران عواقب ناشی از درگیری‌های احتمالی در حین مأموریت باشند. دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون از نیروهایی که وظایف قانونی خود را به‌درستی انجام می‌دهند، حمایت خواهد کرد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت آموزش‌های حقوقی محیط‌بانان تأکید کرد و گفت: آموزش مستمر نیروهای محیط‌زیست درباره بایدها و نبایدهای قانونی می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند و موجب شود مأموران با آگاهی بیشتری وظایف خود را انجام دهند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در پایان خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط، می‌توان گام‌های مؤثری برای رفع مشکلات محیط‌زیست، حمایت از محیط‌بانان و ارتقای سطح حفاظت از عرصه‌های طبیعی استان برداشت.