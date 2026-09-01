حضور یوزپلنگ آسیایی در میاندشت نشانه امنیت این زیستگاه ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری شورای اداری که سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد ، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر کشور، شهدای دولت، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای محیط زیست، به‌ویژه شهدای محیط‌بان استان، از تلاش‌های مجموعه مدیریتی و اجرایی استان برای خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های زیست‌محیطی خراسان شمالی اظهار کرد: این استان از تنوع زیستی بسیار ارزشمندی برخوردار است و چهار پارک ملی با ارزش حفاظتی بالا در آن قرار دارد.

انصاری افزود: یکی از پرتراکم‌ترین جمعیت‌های پلنگ ایرانی که تاکنون مشاهده شده، در مناطق طبیعی این استان قرار دارد که نشان‌دهنده اهمیت و ارزش بالای زیستگاه‌های خراسان شمالی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به حضور یوزپلنگ آسیایی در منطقه میاندشت گفت: در یکی دو سال اخیر شاهد حضور و زیست یوزپلنگ‌های آسیایی در این منطقه بوده‌ایم که خبر بسیار خوبی از منظر حفاظتی است و نشان می‌دهد این منطقه از امنیت و شرایط مناسبی برای زیست یکی از گونه‌های به‌شدت در معرض خطر انقراض کشور برخوردار است.

وی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات محیط‌بانی گفت: بخش قابل توجهی از این مشکلات، انباشته‌شده از سال‌های گذشته است، اما با وجود محدودیت‌های جدی منابع، تلاش می‌کنیم بخشی از این مسائل را با اولویت افزایش جذب نیروی انسانی و تأمین تجهیزات مورد نیاز کاهش دهیم.

انصاری همچنین از پیگیری موضوع راه‌اندازی هنرستان‌های محیط‌بانی خبر داد و گفت: ایجاد هنرستان‌های محیط‌بانی یکی از ظرفیت‌هایی است که در دستور کار و در حال پیگیری است و می‌تواند در تربیت نیروی انسانی متخصص برای حوزه محیط زیست مؤثر باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد و فرهنگ محیط زیستی در جامعه اظهار کرد: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست یک مسئولیت همگانی است و صرفاً بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست نیست.

وی افزود: اگرچه حفاظت از محیط زیست و انجام تکالیف و مأموریت‌های قانونی، وظیفه ذاتی سازمان حفاظت محیط زیست است، اما برای نهادینه شدن فرهنگ محیط زیستی در جامعه باید آموزش از دوران کودکی آغاز شود.

انصاری با اشاره به همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش در دولت چهاردهم گفت: طرح «محیط‌یار» در مدارس با مشارکت دانش‌آموزان آغاز شده و تاکنون تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان در این طرح عضویت پیدا کرده‌اند. استفاده از ظرفیت دانش‌آموزان خراسان شمالی نیز می‌تواند یکی از محورهای توسعه سواد محیط زیستی در این استان باشد.

وی تأکید کرد: آگاهی، کلید تغییر و بهبود وضعیت محیط زیست است و توسعه سواد محیط زیستی باید به یکی از اولویت‌های جدی در کشور تبدیل شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای حفاظت مؤثر از محیط زیست تأکید کرد و گفت: برای پیشبرد سیاست‌های محیط زیستی، همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگاه‌های اجرایی و سایر بخش‌ها ضروری است و امیدواریم این حمایت و همکاری‌ها بیش از گذشته استمرار داشته باشد.

انصاری یکی از مطالبات مهم سازمان حفاظت محیط زیست را اصلاح قانون حمل و به‌کارگیری سلاح توسط محیط‌بانان عنوان کرد و گفت: در این زمینه به حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز داریم و اصلاح قانون می‌تواند کمک قابل توجهی به محیط‌بانان که در خط مقدم حفاظت از طبیعت قرار دارند، داشته باشد.

وی درباره قانون عوارض آلایندگی نیز اظهار کرد: هدف قانون‌گذار از وضع عوارض آلایندگی باید کاهش آلودگی صنایع و بهبود کیفیت زندگی مردم باشد، اما متأسفانه در روند اجرا، هدف اصلی قانون در مواردی مورد توجه قرار نگرفته است و لازم است این موضوع اصلاح شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از حمایت‌های قوه قضاییه از محیط زیست قدردانی کرد و گفت: ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به تخلفات محیط زیستی و برخورد قاطع با متخلفان می‌تواند نقش مؤثری در تقویت حفاظت از محیط زیست داشته باشد.

انصاری در پایان با تأکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست مخالف توسعه نیست، خاطرنشان کرد: توسعه باید با رعایت الزامات محیط زیستی و در چارچوب سیاست‌های مدیریت پایدار منابع انجام شود تا در نهایت شاهد ارتقای کیفیت زندگی و زیست مردم باشیم.