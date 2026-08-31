به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت تالابهای کشور اظهار کرد: یکی از دغدغهها و مأموریتهای سازمان حفاظت محیط زیست، مطالبه سهم طبیعت از منابع آب و پیگیری حقابه تالابهاست.
وی در ادامه افزود: کشور طی سالهای اخیر با محدودیت جدی منابع آب مواجه بوده است و سال گذشته به دلیل کمبارشیهای متوالی، تالابها نتوانستند حقابهای را که باید دریافت میکردند، بهطور کامل دریافت کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در اسناد بالادستی به صراحت تأکید شده است که پس از آب شرب، طبیعت در اولویت قرار دارد و پیش از تخصیص آب برای کشاورزی و صنعت باید سهم طبیعت مورد توجه قرار گیرد.
انصاری با اشاره به پیگیریهای سازمان حفاظت محیط زیست برای تعیین حقابه زیستمحیطی تالابها گفت: حقابه زیستمحیطی تالابهای مختلف مشخص شده و سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب تکالیف خود، موضوع تأمین این حقابهها را پیگیری میکند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در استانها اظهار کرد: امسال به دلیل بارشها و همچنین همکاری استانداران و دستگاههای اجرایی، وضعیت تالابها نسبت به سال گذشته بهتر شده است، اما هنوز با شرایط مطلوب اکولوژیک فاصله داریم.
انصاری افزود: حدود ۷۰ درصد تالابهای کشور با مشکل کمآبی مواجهاند؛ البته این به معنای خشک بودن همه این تالابها نیست، بلکه کمآبی همچنان یکی از دغدغههای جدی ما است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت رعایت اولویتهای تخصیص آب گفت: مطالبه ما این است که پس از آب شرب، حقابه طبیعت پرداخت شود و پس از آن آب مورد نیاز بخش کشاورزی و صنعت تأمین شود.
وی در ادامه درباره اهمیت استفاده از منابع آب غیرمتعارف و بازچرخانی آب گفت: موضوع بازچرخانی آب و استفاده از آبهای غیرمتعارف امروز به یک ضرورت تبدیل شده است.
انصاری تصریح کرد: صنایع باید متناسب با میزان پساب تولیدی خود، سیستم تصفیه فاضلاب داشته باشند و بازچرخانی آب را در دستور کار قرار دهند تا فشار کمتری بر منابع آب زیرزمینی و آبهای سطحی وارد شود.
وی درباره وضعیت بازچرخانی آب در صنایع گفت: پتروشیمی ظرفیت بازچرخانی آب را ایجاد کرده است و اگر این ظرفیت به میزان کافی وجود نداشته باشد، سازمان حفاظت محیط زیست موضوع را با اولویت پیگیری خواهد کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: سیاست استانداری نیز استفاده مجدد از منابع آب است و این رویکرد میتواند به کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی و سطحی کمک کند.
انصاری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حفاظت از تالابها گفت: سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی از دولت در برخی اسناد مرتبط با اراضی تالابی ورود کرده است و اخذ اسناد به نام سازمان، امکان پیگیری قضایی قویتر را فراهم میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره موزه تاریخ طبیعی استان خراسان شمالی اظهار کرد: ساختمان اداری این مجموعه تکمیل شده و امیدواریم با حمایت استاندار، ساختمان موزه نیز هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
انصاری گفت: راهاندازی موزه تاریخ طبیعی میتواند در ارتقای فرهنگ محیط زیست و آشنایی مردم با سرمایههای طبیعی استان نقش مؤثری داشته باشد.
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