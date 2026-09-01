دریکوند: شاخص کیفیت هوای بجنورد در وضعیت نارنجی قرار گرفت

مجید دریکوند در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس اعلام مرکز پایش آلودگی هوای خراسان شمالی، شاخص کیفیت هوای بجنورد هماکنون روی عدد ۱۰۸ قرار دارد که نشاندهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است .
وی افزود: در این شرایط، افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان، کودکان و زنان باردار باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند .
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تصریح کرد: شاخص کیفیت هوا از صفر تا ۵۰ پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ قابلقبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک (قهوهای) دستهبندی میشود .
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