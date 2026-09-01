امامی: قرآن تنها راه تکامل و هدایت است؛ لزوم حفظ وحدت در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور امامی صبح سه شنبه در آیین تجلیل از موسسات و فعالان نمونه قرآنی ارومیه با بیان اینکه توجه به فعالیت ‌های قرآنی اولویت کاری سازمان تبلیغات اسلامی است افزود: بسیاری از معضلات جامعه نشات گرفته از مهجوریت آیات قرآن درزندگی بشری است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی بسط مفاهیم قرآنی در ابعاد مختلف زندگی انسان را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر خانواده، قرآنی شود، جامعه قرآنی می‌شود. وقتی جامعه، قرآنی شد تمدن نوین اسلامی یک تمدن قرآنی خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه هفته وحدت را پیش رو گذاشتیم، عنوان کرد: وحدت تنها به برگزاری مراسم در هفته وحدت محدود نمی‌شود، بلکه باید به عنوان یک اصل مهم در زندگی اجتماعی و تعامل میان پیروان مذاهب اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

مسئول اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی نیز در این مراسم با بیان اینکه هم اکنون در سطح استان ۲۰۰ موسسه و ۱۸۰ خانه قرآنی فعال است، گفت: توجه به مفاهیم، آموزش های تخصصی، تربیت قرآن آموران بخشی از فعالیت های این مراکز است.

ادریس آقالو گفت: در شرایط فعلی ترویج و توسعه فعالیت های قرآنی و دینی به خصوص در بین دانش آموزان و نسل جوان یکی از راه های عبور از توطئه های دشمنان به شمار می رود.

در ادامه این مراسم از ۶۵ مدیران و قرآن آموزان ۶۵ موسسه فعال قرآنی در ارومیه تجلیل به عمل آمد.