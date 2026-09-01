به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان صبح سه‌شنبه در نشست با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدا و قدردانی از صبر و ایستادگی خانواده‌های آنان، اظهار کرد: خدمت به جامعه ایثارگری، توفیقی بزرگ و وظیفه‌ای دینی و ملی است که در اولویت برنامه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان قرار دارد.

وی با اشاره به محورهای این نشست در خصوص بررسی مشکلات مسکن خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران گفت: در این جلسه، سازوکارهای اجرایی جهت تسریع در تامین و واگذاری زمین به واجدین شرایط در راستای اجرای «قانون حمایت از ایثارگران» مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر تصریح کرد: مبنای همکاری ما در این حوزه، تفاهم‌نامه منعقد شده میان سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد شهید و امور ایثارگران است. در همین راستا، تلاش می‌کنیم با رفع موانع موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، فرآیند واگذاری زمین با شتاب بیشتری انجام شود تا بخش مهمی از دغدغه‌های مسکن این عزیزان رفع شود.

وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی صورت گرفته میان معاونت املاک و حقوقی این اداره کل و معاونین بنیاد شهید استان، مقرر شد پایش نهایی متقاضیان و جانمایی اراضی واجد شرایط با دقت و سرعت مضاعف صورت پذیرد تا شاهد تحقق وعده‌های دولت در مسیر تکریم جایگاه رفیع ایثارگران باشیم.

در این نشست که با حضور مدیرکل، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر و همچنین مدیرکل و معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شد، بر تداوم پیگیری‌های مستمر تا حصول نتیجه و بهره‌مندی حداکثری خانواده‌های معظم شهدا از خدمات دولتی در حوزه زمین و مسکن تاکید گردید.