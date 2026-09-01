مجید خامسی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، هم‌زمان با گرامی‌داشت هفته وقف، به تشریح آخرین وضعیت، کارکردها و اقدامات ثبتی و حقوقی این اداره پرداخت و اظهار کرد: حفظ، تثبیت، صیانت و اجرای دقیق نیات واقفان، شاکله اصلی وظایف مجموعه اوقاف را تشکیل می‌دهد و تمامی تلاش ما بر این استوار است که امانت‌داری از این سرمایه‌های مردمی دقیقا بر اساس نص صریح وقف‌نامه‌ها انجام شود.

وی با تبیین گستردگی موقوفات در سطح منطقه افزود: خمینی‌شهر از ظرفیت عظیم موقوفات برخوردار است به طوری که هم‌اکنون بیش از ۹۰۰ موقوفه و افزون بر سه هزار رقبه با کاربری‌های گوناگون زراعی، مسکونی، تجاری و آموزشی در این شهرستان ثبت شده است؛ رقبه‌هایی که در مجموع حدود یک‌بیست‌وپنجم از کل مساحت جغرافیایی خمینی‌شهر را شامل می‌شوند و نقش تعیین‌کننده‌ای در جهش تولید کشاورزی، تامین مسکن و ایجاد اشتغال ایفا می‌کنند.

وصول مطالبات میلیاردی و احیای رقبات بلاتکلیف

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خمینی‌شهر به ساماندهی انضباط مالی و قراردادها اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح‌های فشرده پایش، به‌روزرسانی اجاره‌نامه‌ها و پیگیری وصول مطالبات معوق، درآمد موقوفات شهرستان در شش‌ماهه نخست امسال به حدود ۷۰ میلیارد ریال (۷ میلیارد تومان) رسید؛ این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد ریال بود.

خامسی‌پور اضافه کرد: در این راستا طی یک سال اخیر ۴۳۰ فقره قرارداد اجاره رقبات تنظیم یا به‌روزرسانی شده است. همچنین با تلاش‌های شبانه‌روزی، یک رقبه شاخص مسکونی به مساحت ۵۶۰ مترمربع در محدوده مسجد ولایت که مدارک ثبتی آن مفقود بود، شناسایی و احیا شد که از محل پذیره و حقوق معوقه آن، ۲۴ میلیارد ریال وصول شد. علاوه بر این، پرونده چندساله رقبات ورزشی از جمله ورزشگاه‌های طالقانی و شهدای اندان پس از ۱۳ سال تعیین تکلیف گردید.

صدور ۹۳ سند مالکیت جدید و ۵۶ پرونده مفتوح قضایی

وی به تشریح دستاوردهای ثبتی و حقوقی پرداخت و یادآور شد: با همکاری تعاملی اداره ثبت اسناد شهرستان، طی یک سال گذشته ۹۳ جلد سند مالکیت جدید برای رقبات اخذ شد و ۱۱۰ پرونده ثبتی دیگر نیز در چارچوب قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند در دست اقدام است. در بعد حقوقی نیز ۵۶ پرونده کیفری و حقوقی در مراجع قضایی در جریان است که تا کنون منجر به اجرای ۹ حکم قطعی و وصول بیش از ۱۰ میلیارد ریال از مطالبات معوق شده است.

وابستگی هزینه‌های مساجد به درآمد موقوفات

خامسی‌پور در ادامه با اشاره به وجود ۵۷ رقبه آموزشی که عمدتاً در اختیار آموزش و پرورش قرار دارند و درآمد آن‌ها باید طبق نیت واقفان صرف هزینه‌های مساجد شود، تاکید کرد: عدم پرداخت به‌موقع اجاره‌بها از سوی مستاجران یا دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای نیات واقفان را متوقف می‌سازد.

رئیس اداره اوقاف خمینی‌شهر در پایان خاطرنشان کرد: اداره اوقاف در دفاع از بیت‌المال و حقوق واقفان بدون اغماض عمل خواهد کرد، چرا که اداره جاری مساجد، حق‌الزحمه ائمه جماعات، خدام و تعمیرات عمرانی مستقیماً به وصول این درآمدهای وقفی وابسته است؛ از این رو از تمامی مستاجران، دستگاه‌های دولتی و شهروندان انتظار داریم در صیانت از این امانت‌های عمومی همراه اوقاف باشند.