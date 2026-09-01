رئیس مرکز قرآنی اوقاف: ۲۱۶ هزار موقوفه تحت نظارت سازمان اوقاف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدناصر نوریزاده، پیش از ظهر سهشنبه، در همایش «وقف، مسجد، روحانیت» که به همت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری و همزمان با هفته وقف در آستان مقدس حضرت شیخ صدوق(ره) برگزار شد، اظهار کرد: بهرهگیری از ظرفیت قرآن، عترت و مساجد میتواند زمینهساز رونق فعالیتهای فرهنگی و دینی در جامعه باشد.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) قرآن را از مهجوریت خارج کرد و مساجد را رونق بخشید و امروز نیز باید با الگوبرداری از سیره ایشان، در مسیر تقویت جایگاه قرآن و مساجد گام برداریم.
رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به جایگاه وقف گفت: وقف، حبس مال برای بهرهمندی مردم است و تا زمانی که موقوفه باقی باشد و مردم از منافع آن استفاده کنند، واقف از ثواب آن بهرهمند خواهد بود.
نوریزاده ادامه داد: سازمان اوقاف و امور خیریه از ۲۱۶ هزار موقوفه و یکونیم میلیون رقبه در کشور حراست و بر آنها نظارت میکند.
وی با اشاره به رویکرد جدید در بهرهبرداری از ظرفیت موقوفات تصریح کرد: سرمایهگذاری در حوزههایی مانند تجهیزات پزشکی، کشاورزی، شرکتهای دانشبنیان و انرژی خورشیدی از جمله اقدامات انجامشده برای افزایش بهرهوری موقوفات است.
رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف همچنین با اشاره به وجود یکهزار و ۷۶۸ امامزاده و بقعه متبرکه در کشور اظهار کرد: تبدیل این مراکز به قطبهای فرهنگی از رسالتهای سازمان اوقاف است.
نوریزاده خاطرنشان کرد: بقاع متبرکه میتوانند در حوزههای اجتماعی، قرآنی و فرهنگی نقشآفرینی بیشتری داشته باشند و ظرفیت آنها باید در خدمت نیازهای جامعه قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به نقش روحانیون و مبلغان گفت: معرفی شخصیت پیامبر اکرم(ص) و ترویج فرهنگ دینی از وظایف مهم مبلغان است و باید از این ظرفیت برای تقویت ارتباط مردم با قرآن، عترت و مساجد استفاده کرد.
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