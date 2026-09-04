به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، محسن بیگ آقا نویسنده و منتقد سینما در تازه ترین فعالیت نوشتاری خود ۲ کتاب با عنوانِ «نفس تازه» درباره نرگس آبیار و کتابِ «خلاق و شعله‌ور» درباره حمید نعمت‌الله نوشته که توسط نشر عینک چاپ شده است.

در این مراسم که به همت نشر عینک و کانون کارگردانان در موزه سینما برگزار خواهد شد، نرگس آبیار و حمید نعمت الله نیز حضور خواهند داشت و اصغر نعیمی به عنوان مجری، مراسم را اداره می‌کند.

همچنین محسن بیگ آقا، علی شیرازی و بهاره میرحسینی درباره سه کتاب «نفس‌های تازه» نرگس آبیار، «خلاق و شعله‌ور» درباره نعمت الله و «شهروند درجه دو» محمد متوسلانی صحبت می‌کنند.

این مراسم شنبه ۱۴ شهریور ساعت ۱۷ در موزه سینما، سالن فردوس برگزار می‌شود.