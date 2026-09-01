داداشی: هشدار سطح نارنجی برای بارش و تگرگ در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۶ استان، تشدید سامانه بارشی همرفتی در بخشهایی از غرب و شمالغرب خراسان شمالی پیشبینی میشود.
وی افزود: نوع مخاطره شامل وزش باد لحظهای شدید، بارش باران، رگبار و رعدوبرق با احتمال تگرگ (اغلب در ساعتهای بعدازظهر و شب) است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به زمان شروع این سامانه از بعدازظهر سهشنبه ۱۰ شهریور تا شب چهارشنبه ۱۱ شهریور، تصریح کرد: مناطق اثر شامل بخشهایی از غرب و شمالغرب استان، مناطق جنوبی و غربی سملقان، مناطق شمالی جاجرم، مناطق شمالی و بخشهایی از غرب گرمه، با احتمال کمتر در شمالغرب مانه، پارهای از مناطق غرب راز و جرگلان و ارتفاعات و دامنههای غرب و جنوبغرب بجنورد است.
داداشی بیان کرد: کاهش دید، آسیب ناشی از صاعقه و تگرگ، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیلها، آسیب به سازههای موقت و گلخانهها و اختلال در ترددهای جادهای از اثرات این مخاطره است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی توصیههایی از جمله لغو فعالیتهای کوهنوردی، استحکام سازههای موقت، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال، رعایت فاصله طولانی حین رانندگی، لایروبی کانالها و آبروها و عدم توقف در حاشیه مسیلها و رودخانههای فصلی را به شهروندان ارائه کرد.
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