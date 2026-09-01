کارت اعتباری گردشگری ریالی و ارزی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از سامانه صدور آنی کارت اعتباری گردشگری ریالی و ارزی، روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مدیرعامل بانک رفاه کارگران برگزار شد.

این سامانه با هدف ایجاد دسترسی سریع، برخط و غیرحضوری به کارت‌های اعتباری گردشگری ریالی و ارزی و فراهم‌کردن امکان استفاده آسان‌تر از ابزارهای پرداخت در جریان سفر طراحی شده است؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای گذار گردشگری کشور به سمت خدمات هوشمند و متناسب با استانداردهای نوین سفر را فراهم کند.

صدور آنی کارت؛ بدون مراجعه حضوری

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این سامانه، امکان صدور آنی کارت مجازی به‌صورت کاملا غیرحضوری است. کاربران می‌توانند پس از ثبت‌نام با شماره تلفن همراه، کیف پول خود را از طریق درگاه بانکی شارژ کرده و کارت مورد نظر را به‌صورت آنی دریافت کنند.

اطلاعات کارت شامل شماره کارت، تاریخ انقضا و کد امنیتی CVV۲ نیز از طریق پنل کاربری در اختیار دارنده کارت قرار می‌گیرد؛ فرآیندی که با حذف مراجعات حضوری، زمان دسترسی به ابزار پرداخت را کاهش داده و استفاده از خدمات مالی را برای کاربران تسهیل می‌کند.

این خدمت به‌عنوان نخستین تجربه راه‌اندازی سامانه صدور آنی کارت گردشگری اقساطی ریالی و ارزی در کشور معرفی شده و در صورت توسعه و اتصال مؤثر آن به زنجیره خدمات گردشگری، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تجربه‌ای یکپارچه‌تر در پرداخت هزینه‌های مرتبط با سفر باشد.

کیف پول چنددارایی؛ پیوند خدمات گردشگری با فناوری مالی

از دیگر قابلیت‌های مهم پلتفرم Payval، برخورداری از کیف پول چنددارایی است. کاربران می‌توانند موجودی خود را در قالب تومان، دلار و طلای دیجیتال نگهداری کنند و در صورت نیاز، دارایی خود را به‌صورت آنی به ارز مورد نظر برای شارژ کارت تبدیل کنند.

این پلتفرم همچنین امکان خرید برخط طلای دیجیتال، مدیریت ثروت و تبدیل ارز از طریق درگاه ریالی را فراهم کرده و قابلیت تبدیل موجودی میان دارایی‌های مختلف با نرخ لحظه‌ای نیز در آن پیش‌بینی شده است.

بر این اساس، کاربر می‌تواند متناسب با نیاز خود، موجودی کارت را افزایش دهد یا دارایی‌های موجود در کیف پول را میان گزینه‌های مختلف جابه‌جا کند.

پشتیبانی هوشمند از کاربران نیز از دیگر قابلیت‌های پیش‌بینی‌شده در این پلتفرم است. دستیار هوشمند داخلی با هدف پاسخ‌گویی سریع به پرسش‌ها و ابهامات کاربران درباره نحوه استفاده از کارت‌ها، کیف پول چنددارایی، فرآیند تبدیل ارز و سایر خدمات پلتفرم طراحی شده است.

این قابلیت می‌تواند با کاهش وابستگی کاربران به فرآیندهای سنتی پشتیبانی و فراهم‌کردن پاسخ‌گویی سریع‌تر، به ارتقای تجربه کاربری و افزایش سهولت استفاده از خدمات کمک کند.

در طراحی این سامانه، الزامات امنیتی نیز مورد توجه قرار گرفته است و سازوکارهایی از جمله رمزنگاری TLS، احراز هویت دومرحله‌ای، رمز یک‌بارمصرف و اعلان آنی تراکنش‌ها برای افزایش امنیت خدمات و اطلاع‌رسانی به کاربران در نظر گرفته شده است.

همچنین برخی کارت‌ها از قابلیت شارژ مجدد و تمدید اعتبار برخوردارند و در صورت فعال بودن این گزینه، کاربران برای افزایش موجودی یا تمدید کارت، الزاماً نیازمند صدور کارت جدید نخواهند بود.

راه‌اندازی سامانه صدور آنی کارت اعتباری گردشگری ریالی و ارزی را می‌توان بخشی از روند شکل‌گیری زیرساخت‌های نوین خدمات مالی در صنعت گردشگری کشور دانست؛ زیرساختی که در صورت توسعه ارتباط آن با شبکه هتل‌ها، آژانس‌های مسافرتی، مراکز خرید، خدمات حمل‌ونقل و سایر اجزای زنجیره سفر، ظرفیت آن را خواهد داشت که بخشی از فرآیندهای مالی گردشگران را تسهیل و تجربه سفر را هوشمندتر و روان‌تر کند.

گردشگر خارجی باید با یک کارت، هزینه اقامت، حمل‌ونقل و خرید خود را در ایران پرداخت کند

سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های نوین مالی برای گردشگران خارجی گفت: فرایند اعتمادسازی در پی‌ول مهم‌تر از حجم صدور کارت است و این سامانه می‌تواند با تسهیل پرداخت‌های گردشگران، به یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه گردشگری و ارائه تصویر واقعی‌تر و زیباتر از ایران تبدیل شود.

وی با اشاره به همکاری‌های مالی و اعتباری بانک رفاه با این وزارتخانه گفت: یکی از اقدامات مهم، اختصاص ۶ همت از سوی بانک رفاه برای کمک به جبران بخشی از خسارت‌ها و فشارهای واردشده به مجموعه‌های گردشگری و صنایع‌دستی است که می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های مالی و اعتباری، بخشی از نیازهای این حوزه را پاسخ دهد.

صالحی‌امیری ادامه داد: تجربه همکاری‌های سال گذشته نشان داد که ظرفیت بانک رفاه می‌تواند در پشتیبانی از فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی مؤثر باشد و این مسیر باید با جدیت ادامه پیدا کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه، رونمایی از «پی‌ول» را یکی از اقدامات مهم در مسیر تکمیل زیرساخت‌های گردشگری کشور دانست و گفت: در سال‌های گذشته بانک‌ها و مؤسسات مختلف تلاش‌هایی برای ارائه خدمات مالی به گردشگران انجام داده‌اند، اما بخش مهمی از نیاز واقعی گردشگر همچنان بدون پاسخ باقی مانده است.

او افزود: نیاز امروز گردشگر خارجی بسیار روشن است، گردشگری که از مبادی ورودی کشور وارد ایران می‌شود، نباید ناچار باشد ارز خود را در اختیار داشته باشد و در هر شهر برای پرداخت هزینه‌های اقامت، رستوران، حمل‌ونقل، خرید و سوغات با دشواری مواجه شود. او باید بتواند همانند یک شهروند، از یک ابزار پرداخت معتبر و قابل اتکا استفاده کند.

اعتمادسازی؛ مهم‌تر از حجم صدور کارت

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید ویژه بر ضرورت اعتمادسازی در اجرای این طرح گفت: فرایند اعتمادسازی مهم‌تر از حجم کارت است.

وی ادامه داد: مشتری این سامانه، گردشگران هستند و اگر گردشگر در نخستین تجربه خود با خطا، اختلال یا پیچیدگی مواجه شود، ممکن است از استفاده از این ظرفیت صرف‌نظر کند. بنابراین، کیفیت تجربه کاربر باید معیار اصلی ارزیابی عملکرد این طرح باشد، نه تعداد کارت‌های صادرشده.

صالحی‌امیری خطاب به مدیران و دست‌اندرکاران این طرح تاکید کرد: لازم است یک سازوکار مستمر برای شناسایی و رفع خطاها و مشکلات احتمالی ایجاد شود و هر مسئله‌ای که از سوی وزارت میراث‌فرهنگی یا فعالان گردشگری گزارش می‌شود، در کوتاه‌ترین زمان بررسی و برطرف شود.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین بر ضرورت ایجاد نقاط پاسخگویی در مبادی اصلی ورود گردشگران تاکید کرد و گفت: باید در فرودگاه‌های بزرگ کشور، از جمله تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و دیگر مقاصد مهم گردشگری، سازوکار مشخصی برای راهنمایی و پاسخگویی به گردشگران وجود داشته باشد تا اگر مسافری هنگام استفاده از کارت یا سامانه با مشکلی مواجه شد، بتواند در همان نقطه مسئله خود را حل کند.

صالحی‌امیری این اقدام را بخشی از فرایند اعتمادسازی دانست و گفت: گردشگر نباید در مواجهه با یک مشکل، احساس کند که کسی پاسخگوی او نیست، چرا که هر تجربه نامطلوب، مستقیما بر برداشت او از مقصد اثر می‌گذارد.

وی با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به بازارهای مختلف گردشگری خاطرنشان کرد: در کنار گردشگران اروپایی و سایر بازارهای دوردست، گردشگران کشورهای همسایه نیز باید در طراحی و توسعه این سامانه مورد توجه ویژه قرار گیرند.

وزیر میراث‌فرهنگی افزود: امروز گردشگران کشورهای همسایه در مشهد، استان‌های شمالی و بسیاری از نقاط کشور حضور دارند و در هتل‌ها اقامت می‌کنند، از فروشگاه‌ها خرید دارند و از خدمات گردشگری استفاده می‌کنند. اگر همین گردشگر به جای مواجهه با فرآیندهای پیچیده مالی، یک کارت در اختیار داشته باشد و بتواند با آن هزینه اقامت، خرید، حمل‌ونقل و سوغات خود را پرداخت کند، تجربه سفر او به شکل محسوسی تسهیل خواهد شد.

صالحی‌امیری گفت: گردشگران امروز با فضای مجازی و ابزارهای دیجیتال زندگی می‌کنند و انتظار دارند مقصد گردشگری نیز متناسب با همین واقعیت، خدمات هوشمند، سریع و قابل اعتماد ارائه دهد.

هماهنگی با آژانس‌ها، هتل‌ها و تشکل‌های گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت پیوند «پی‌ول» با زنجیره خدمات گردشگری کشور اظهار کرد: وزارت میراث‌فرهنگی آمادگی دارد ظرفیت آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و تشکل‌های صنفی را برای آشنایی و هماهنگی با این سامانه فعال کند.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم با معاونت گردشگری وزارتخانه و تشکل‌های صنفی انجام خواهد شد تا آموزش و آشنایی فعالان گردشگری با این سازوکار در دستور کار قرار گیرد و آژانس‌ها نیز بتوانند در طراحی و اجرای تورهای خود، از این ظرفیت استفاده کنند.

صالحی‌امیری تاکید کرد: این طرح زمانی می‌تواند به یک زیرساخت مؤثر گردشگری تبدیل شود که در سراسر زنجیره سفر، از لحظه ورود گردشگر به کشور تا اقامت، حمل‌ونقل، خرید و بازگشت، تجربه‌ای یکپارچه و بدون اصطکاک برای او ایجاد کند.

هدف‌گذاری برای ۱۵ میلیون گردشگر؛ ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها

وی با اشاره به اهداف کمی کشور در حوزه گردشگری گفت: در دو سال گذشته بیش از ۱۲.۲ میلیون گردشگر وارد کشور شدند و هدف‌گذاری ما رسیدن به ۱۵ میلیون گردشگر در افق برنامه هفتم است.

وزیر میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: تحولات و شرایط دشوار اخیر ممکن است بر روند ورود گردشگران اثر گذاشته باشد، اما این به معنای از میان رفتن ظرفیت گردشگری ایران نیست. ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و تمدنی کشور همچنان پابرجاست و باید زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را تقویت کنیم.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه زیرساخت‌های هوشمند گردشگری را فقط یک اقدام فنی و بانکی ندانست و گفت: موضوع در سطحی فراتر از یک کارت یا یک سامانه پرداخت قابل تحلیل است، این ابزار می‌تواند بخشی از تجربه گردشگر از ایران را شکل دهد.

وی تصریح کرد: هنگامی که گردشگر وارد کشوری می‌شود، تجربه او فقط به بناهای تاریخی، طبیعت و جاذبه‌های فرهنگی محدود نیست، کیفیت خدمات، سهولت پرداخت، دسترسی به خدمات و میزان پاسخگویی نیز بخشی از تصویر مقصد در ذهن اوست.

وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: اگر گردشگر در ایران با یک نظام خدماتی روان، هوشمند و قابل اعتماد مواجه شود، این تجربه در شکل‌گیری تصویر او از کشور موثر خواهد بود و از این منظر، «پی‌ول» می‌تواند مقدمه‌ای برای ارائه تصویری زیباتر، حرفه‌ای‌تر و متناسب با ظرفیت‌های واقعی ایران به گردشگران باشد.

صالحی‌امیری در پایان با قدردانی از بانک رفاه کارگران و مجموعه دست‌اندرکاران این طرح گفت: اعتماد ما به این مجموعه و عملکرد آن، پشتوانه این همکاری است و امیدواریم این اتفاق در سریع‌ترین زمان ممکن به یک تجربه موفق و عملیاتی در صنعت گردشگری کشور تبدیل شود.