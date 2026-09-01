شرایط فروش نقدی محصولات بهمن دیزل با تحویل فوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، در این طرح، محصولات متنوعی همچون کامیون و کامیونت‌های فورس، کشنده‌های تک‌محور امپاور و بایک، کامیون‌های امپاور و وانت کاپرا B تک کابین عرضه می‌شوند.

متقاضیان از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۱ شهریور تا ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۲۶ شهریور یا تا تکمیل ظرفیت فرصت دارند به سامانه فروش شرکت بهمن دیزل به نشانی sale.bahman.ir مراجعه کرده و عملیات ثبت‌نام، واریز وجه و تکمیل پرونده را انجام دهند.

در این دوره از فروش کامیونت فورس ۳.۸ تن با قیمت حدود ۳ میلیارد و ۳۹۱ میلیون تومان، کامیونت فورس ۳.۸ تن دوگانه‌‍سوز با قیمت حدود ۳ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان، کامیون فورس ۶ تن کابین خواب‌دار با قیمت حدود ۶ میلیارد و ۹۰۹ میلیون تومان، کامیون فورس ۸.۵ تن با قیمت حدود ۷ میلیارد و ۳۶۷ میلیون تومان، کامیون فورس ۱۲ تن با قیمت حدود ۹ میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان، کشنده BD۵۰۰ با قیمت حدود ۱۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، کشنده X۹ با قیمت حدود ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، پیکاپ کاپرا B تک کابین با قیمت حدود ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان، کامیون امپاور ۲۸ تن با قیمت حدود ۱۷ میلیارد و ۳۲۱ میلیون تومان و کامیون ۱۹ تن کمپرسی با قیمت حدود ۹ میلیارد و ۴۳۹ میلیون تومان عرضه می‌شوند و ۳ درصد افت مدل روی قیمت پایه آن‌ها اعمال شده است.

در طرح جدید بهمن دیزل، به‌جز کامیون‌های امپاور ۱۹ تن و ۲۸ تن، سایر محصولات در مدل ۱۴۰۵ به دست مشتریان می‌رسند. کامیون‌های امپاور BD۳۰۰ کمپرسی و BD۴۶۰ محصول سال ۱۴۰۴ هستند.

موعد تحویل خودروهای عرضه‌شده در این بخشنامه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ اعلام شده است و ثبت‌نام صرفاً از طریق سامانه فروش آنلاین بهمن دیزل انجام می‌شود.

رنگ خودروهای عرضه‌شده در این طرح سفید اعلام شده است. همچنین جریمه تأخیر در تحویل خودروها ۲.۵ درصد ماهانه و سود انصراف ۱۷.۵ درصد سالانه در نظر گرفته شده است.