مشکل اسناد مالکیت ۵۰ ساله در خوزستان مرتفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله عمادی ظهر امروز سهشنبه در آیین واگذاری اسناد مالکیت و تحویل اراضی مسکونی در در خوزستان که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: با وجود تمام محدودیتها، نیروهای ذیل وزارت راه و شهرسازی در استان خوزستان با همافزایی و حمایتهای استاندار، در حوزه خدماترسانی به مردم خوش درخشیدند.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به چالشهای حوزه مسکن افزود: تأمین زمین و اجرای عملیات آمادهسازی و زیرساختی از اولویتهای اصلی ما بوده در همین راستا، برای آمادهسازی پروژههای مسکن که سالها به دلیل نبود زیرساخت، شرایط سکونت را برای مردم دشوار کرده بودند، اعتباری بالغ بر یک همت از محل منابع سازمان ملی زمین و مسکن تخصیص یافته و این پروژهها اکنون در مراحل پایانی تکمیل قرار دارند.
وی با تأکید بر توسعه کاربریهای آموزشی و ورزشی در سایتهای مسکن، عنوان کرد: در کنار ساخت مسکن، عملیات آمادهسازی سایتهایی که به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند، با تخصیص ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای زیرساختها اجرایی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در خصوص تأمین زمین برای نیروهای مسلح اظهار کرد: در سطح استان برای ۱۰ هزار نفر از نیروهای مسلح زمین تخصیص یافته است که از این تعداد چهار هزار و ۷۵۰ واحد مراحل شهرسازی را پشت سر گذاشتهاند. امروز شاهد واگذاریهای جدید خواهیم بود تا سقف تحویل به ۱۰ هزار واحد برسد. همچنین در راستای تفاهمنامه ملی با فراجا، امروز یک هزار و ۷۰۰ واحد از سهمیه پنج هزار واحدی به متقاضیان تحویل داده میشود.
وی اضافه کرد: در حوزه ایثارگران نیز، یکهزار واحد مسکونی که در سبد حمایتی قرار داشتند، در یک سال گذشته تعیین تکلیف شده و امروز تحویل داده میشوند.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به حوزه زمین، تصریح کرد: رفع مشکل اسناد مالکیت ۵۰ ساله مردم در بندر امام خمینی (ره) یکی از شاخصترین اقدامات ما بود که با جلسات مستمر حل شد. همچنین در شهرهای لالی سه هزار خانوار و بهبهان یک هزار و ۷۰۰ خانوار و مناطقی در اروندکنار و آبادان، مشکلات سند مالکیت رفع شده که گام بزرگی در تثبیت مالکیت برای مردم است. برخی مناطق در بندر امام خمینی (ره) فاقد زیرساختهای ابتدایی آب و برق بودند که این موارد نیز سال گذشته مرتفع شد.
عمادی به محدودیتهای جغرافیایی خوزستان اشاره کرد و گفت: در تأمین زمین با محدودیتهای جدی مواجه هستیم؛ به طوری که بیش از نیمی از اراضی شهرهای استان به دلیل کشاورزی بودن اراضی درجه یک و دو اجازه تملک ندارند. از وزارت راه و شهرسازی درخواست داریم با توجه به شرایط خاص استان خوزستان، تدابیر ویژهای برای رفع این محدودیتها در نظر گرفته شود تا بتوانیم در اجرای نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت که ۱۴ درصد از کل سهمیه آن در خوزستان متمرکز است با سرعت بیشتری گام برداریم.
نظر شما